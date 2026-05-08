Brak chętnych na dostawę pociągów dla SKM. Miliony złotych czekają na stole

Przetarg na pociągi dla SKM zakończony fiaskiem

Władze województwa chciały kupić trzy elektryczne zespoły trakcyjne, zastrzegając sobie prawo do zamówienia kolejnych pięciu. Zgodnie ze specyfikacją, maszyny miały osiągać do 82 metrów długości, składać się z trzech lub czterech członów, posiadać minimum sześć par drzwi z każdej strony i rozwijać prędkość do 160 km/h. Chociaż wymagania te są standardem na dzisiejszym rynku, po upływie terminu okazało się, że w przetargu nie wpłynęła absolutnie żadna propozycja od producentów.

Taka sytuacja wymusza anulowanie postępowania i konieczność rozpisania go na nowo. Samorząd zarezerwował na ten cel dokładnie 129,15 mln zł brutto, jednak na ten moment budżet ten pozostanie niewykorzystany.

Szczecińska Kolej Metropolitalna do Polic bez pociągów?

Zamawiane maszyny miały stanowić trzon floty tworzonej Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, obsługując przede wszystkim połączenia w kierunku Polic. Pierwotne harmonogramy zakładały, że system będzie funkcjonował już od dłuższego czasu, jednak cała inwestycja mierzy się z wielomiesięcznymi poślizgami.

Zgodnie z najnowszymi planami, ruch pasażerski do Polic ma zostać wznowiony w grudniu bieżącego roku lub w pierwszym kwartale kolejnego. Brak nowoczesnych pojazdów mocno skomplikuje to zadanie, ponieważ obecnie wykorzystywane składy są już znacząco wyeksploatowane.

Idealne parametry to za mało dla producentów

Konstrukcja nowych pociągów miała pozwalać na przewóz przynajmniej 300 osób naraz, gwarantując 190 miejsc siedzących. Są to wartości optymalne dla ruchu podmiejskiego, w którym kluczowa jest sprawna wymiana pasażerów oraz zdolność przewożenia dużych potoków podróżnych.

Z jakiego powodu firmy zignorowały zamówienie? Eksperci z branży podejrzewają, że przyczyną mogą być przepełnione portfele zamówień w fabrykach, rosnące koszty materiałów oraz zbyt ostrożnie oszacowany budżet zamawiającego. Żaden z czołowych rynkowych graczy nie odniósł się do tej sytuacji oficjalnie.

Co dalej z inwestycjami dla aglomeracji szczecińskiej?

Władze regionu stoją przed koniecznością powtórzenia procedury przetargowej. Niewiadomą pozostaje to, czy w kolejnym podejściu uda się znaleźć wykonawcę i czy urzędnicy będą musieli głębiej sięgnąć do kieszeni, zwiększając kwotę zamówienia. Sytuacja jest napięta, ponieważ bez sprawnych, nowoczesnych pojazdów, Szczecińska Kolej Metropolitalna nie będzie w stanie w pełni zrealizować swoich założeń przewozowych.

