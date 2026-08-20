Fałszywe zamówienia i groźby. Stalker terroryzował lokale w Szczecinie

Fałszywe zamówienia trafiały do lokali gastronomicznych

Sprawca wykorzystywał prawdziwe dane innych osób

W wiadomościach zamieszczał groźby

Podejrzanemu grozi do 8 lat więzienia

Jednym z lokali, do których trafiały fikcyjne zamówienia, była pizzeria przy ulicy Gdyńskiej w Szczecinie. Jej właściciel szybko zorientował się, że ktoś próbuje narazić firmę na straty. Po przygotowaniu dwóch pierwszych zamówień pracownicy przestali realizować kolejne. – Gdybyśmy zrealizowali wszystkie te fikcyjne zamówienia, to nasza pizzeria straciłaby około 10-ciu tysięcy złotych – powiedział Radiu Eska Michał Kowalski, właściciel lokalu.

Zamówienia składano głównie przez internet. Podawane w nich dane należały do prawdziwych osób mieszkających pod wskazanymi adresami. Kiedy pracownicy pizzerii kontaktowali się z nimi telefonicznie, mieszkańcy stanowczo zaprzeczali, że zamawiali jedzenie.

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W opisach pojawiały się groźby

Sprawa nie ograniczała się wyłącznie do prób wyłudzenia jedzenia i generowania strat finansowych. W treści zamówień sprawca umieszczał również groźby.

– Tam znajdowały się też groźby, które dotyczyły między innymi uprowadzenia małoletniego, pożaru kancelarii notarialnej oraz spowodowania wypadku komunikacyjnego – przekazał Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Fałszywe zamówienia miały trafiać do lokali gastronomicznych nie tylko w Szczecinie, ale również w innych miastach. Podejrzany został zatrzymany przez służby. Usłyszał zarzuty uporczywego nękania i kierowania gróźb karalnych, a następnie został tymczasowo aresztowany. Grozi mu kara do ośmiu lat pozbawienia wolności.