Eska Summer City Szczecin nadaje znad morza! Dzisiaj odwiedziliśmy Hotel Neptuno w Dźwirzynie

Słońce, morze i eskowe szaleństwo

Od samego rana w Dźwirzynie panował niesamowity, urlopowy klimat, który idealnie podkręciła nasza ekipa. Hotel Neptuno stał się dzisiaj najbardziej pozytywnym punktem na całym wybrzeżu. Odwiedzający nas goście hotelowi oraz turyści wypoczywający w okolicy natychmiast dali się porwać wakacyjnej atmosferze, udowadniając, że nadbałtycki chillout z Radiem ESKA nie ma sobie równych.

Nie brakowało emocjonujących konkursów z super nagrodami, w których uczestnicy chętnie sprawdzali swoje siły. Każdy, kto dołączył do naszej pomarańczowej strefy, miał okazję zgarnąć kultowe, eskowe gadżety – idealne na plażę i letnie spacery. Pozytywna energia, uśmiechy od ucha do ucha i głośna muzyka towarzyszyły nam przez cały dzień!

Gdzie patrol pojawi się następnym razem? Wypatrujcie nas na drogach i na plażach!