Patrol Eska Summer City Szczecin zaczyna sezon! Za nami pierwszy podjazd!

Testy ekstremalnych atrakcji i eskowy chillout

Nasza pomarańczowa ekipa od samego wejścia rzuciła się w wir festiwalowego szaleństwa. Nie uciekaliśmy od wyzwań i osobiście przetestowaliśmy flagowe atrakcje szczecińskiego wesołego miasteczka, sprawdzając poziom emocji na największych karuzelach i rollercoasterach.

Dla tych, którzy po dawkach adrenaliny szukali chwili wytchnienia, przygotowaliśmy naszą kultową strefę odpoczynku. Mieszkańcy Szczecina oraz turyści mogli zrelaksować się na wygodnych, pomarańczowych leżakach i złapać letni oddech w najlepszym muzycznym klimacie.

Jak na patrol Eska Summer City przystało, nie przyjechaliśmy z pustymi rękami. Rozdawaliśmy Wam unikalne, eskowe gadżety, które idealnie przydadzą się podczas nadchodzących tygodni urlopowych. Konkursy, masa uśmiechu, wspólne zdjęcia i genialna energia – tak w skrócie wyglądało nasze sobotnie spotkanie w Holiday Parku.