Hip-hopowe rozpoczęcie wakacji! Eska Music Tour porwała tłumy w Nowogardzie

Scena pełna ognia: od lokalnych brzmień po legendę rapu

Koncertowe emocje wystartowały na pełnych obrotach. Jako pierwsi przed publicznością zaprezentowali się Żelu Żelson i Chomik, którzy swoim energicznym występem momentalnie rozgrzali zgromadzony pod sceną tłum.

Tuż po nich mikrofon przejął Eryk Moczko. Młody i niezwykle utalentowany reprezentant sceny hip-hopowej udowodnił, że doskonale wie, jak złapać kontakt z publicznością i utrzymać wysokie napięcie przed wielkim finałem.

Główną gwiazdą wieczoru był niekwestionowany król polskiego brzmienia – Grubson. Artysta wraz ze swoją ekipą dał pokaz prawdziwego scenicznego kunsztu. Tłum wspólnie odśpiewał jego największe hity, w tym kultowy utwór „Na szczycie”, a energia generowana z estrady była wręcz namacalna.

Całe wydarzenie płynnie i z ogromną dawką uśmiechu poprowadziła uwielbiana przez słuchaczy prezenterka, Kasia Węsierska. Gdy koncertowe emocje live dobiegły końca, stery przejął DJ Michał Tolko Prod.Tolo, który swoim klubowym setem porwał wszystkich do tańca i oficjalnie zamknął tę niezapomnianą noc.

Podniebna sensacja: Śmigłowiec ESKI nad Nowogardem!

Tegoroczna edycja przyniosła uczestnikom gigantyczną niespodziankę, która dosłownie zelektryzowała całe miasto. Jedną z największych atrakcji imprezy był legendarny, brandowany śmigłowiec Radia ESKA.

Pojawienie się maszyny na niebie wywołało ogromne poruszenie. Każdy chciał z bliska zobaczyć charakterystyczny helikopter i zrobić sobie na jego tle pamiątkowe zdjęcie. Podniebny gość dodał całemu wydarzeniu prawdziwie festiwalowego, światowego formatu!

Pomarańczowa strefa pełna atrakcji

Poza muzycznymi wrażeniami na mieszkańców Nowogardu i przyjezdnych gości czekało mnóstwo innych niespodzianek. Na miejscu funkcjonowała kultowa, pomarańczowa strefa Eski. To właśnie tam uczestnicy imprezy mogli złapać chwilę oddechu w strefie chilloutu, zrelaksować się na leżakach oraz wziąć udział w konkursach, w których do zgarnięcia były unikalne, eskowe gadżety.

Chcesz poczuć ten klimat jeszcze raz, zobaczyć zdjęcia helikoptera albo znaleźć się na ujęciach? Wszystkie najciekawsze momenty z koncertów, szaleństwo pod sceną oraz relację z naszej strefy zobaczycie w naszej galerii zdjęć.