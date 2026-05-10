Dlaczego siedzenia w autobusach są takie brzydkie? Ten powód może zaskoczyć

Abstrakcyjne plamki i kropki na siedzeniach. Dlaczego tak to wygląda?

Męczące wzrok wzory to stały element podróży transportem zbiorowym. Skomplikowane figury geometryczne, nieokreślone plamki czy kreski, a w niektórych pojazdach nawet kształty przypominające... plemniki – to norma. Nawet przy zakupie nowoczesnego taboru włodarze miast decydują się na podobny, specyficzny styl obić.

Przed laty szczecinianie mieli okazję sami wybrać wzór tapicerki na nowe siedzenia. Zwyciężył motyw w niebiesko-zielone plamy. Choć w zamyśle miał być nowoczesny, w rzeczywistości nie odbiega estetyką od innych projektów spotykanych w pojazdach w całym kraju i na świecie.

Tysiące pasażerów w komunikacji miejskiej to pot, kurz i zabrudzenia

Wielu podróżnych zakłada, że taki wygląd foteli to po prostu brak poczucia smaku u projektantów. Prawda jest jednak inna, typowo użytkowa. Siedzenia w transporcie publicznym są poddawane ekstremalnym testom wytrzymałości. Każdego dnia korzystają z nich tłumy, zostawiając pot, kurz, włosy czy resztki jedzenia. Niestety, nawet systematyczne mycie nie pozwala utrzymać idealnej czystości materiału.

Właśnie z tego powodu stosuje się ten specyficzny, wizualny nieład.

Tajemnica brzydkich wzorów na tapicerce rozwiązana

Głównym celem projektantów materiałów do autobusów i tramwajów jest zamaskowanie brudu. Zastosowanie jednego, gładkiego koloru sprawiłoby, że każde przetarcie czy najmniejsza plama rzucałyby się w oczy. Producenci decydują się więc na skomplikowane motywy, ponieważ:

odwracają one wzrok od detali,

maskują ewentualne plamy,

ukrywają ślady zużycia materiału,

powodują, że fotele sprawiają wrażenie w miarę czystych pod koniec dnia pracy pojazdu.

Większy chaos na materiale oznacza lepsze działanie kamuflażu. To nie wypadek przy pracy, a celowy zabieg.

Brzydkie siedzenia w tramwajach i autobusach są bardzo praktyczne

Wygląd foteli w komunikacji często wywołuje uśmiech, ale wynika z czystego pragmatyzmu. Wzory, uznawane powszechnie za szpetne, rewelacyjnie maskują codzienne zużycie i drobne zabrudzenia.

Czy jest szansa na zmianę i wprowadzenie nowoczesnych, jednolitych siedzeń? W najbliższym czasie raczej to nie nastąpi. Ze względu na ogromną liczbę przewożonych każdego dnia pasażerów, specyficzne, pstrokatemotwyly na dobre zagościły w przestrzeni miejskiej.

