Demolka podczas zawodów młodzieżowych. Zdewastowali toalety na stadionie

Zniszczone toalety podczas Igrzysk Młodzieży

Pierwszy akt wandalizmu na stadionie w Stargardzie przy ulicy Ceglanej miał miejsce w środę w trakcie Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej chłopców. Przedstawiciele Ośrodka Sportu i Rekreacji poinformowali o dewastacji publicznej toalety zlokalizowanej wewnątrz budynku stadionowego.

Sytuacja powtórzyła się jednak już kolejnego dnia. Pracownicy OSiR zauważyli następne uszkodzenia podczas Igrzysk Dzieci. Tym razem wandale zaatakowali toalety usytuowane w pobliżu szatni sportowych. Fotografie udostępnione przez zarządcę obiektu udowadniają, że nie była to zwykła usterka, a zamierzone i brutalne niszczenie sprzętu.

Przedstawiciele OSiR są pewni: to celowe działanie

Zarządca infrastruktury wystosował specjalny komunikat, w którym jednoznacznie określa powód zniszczeń.

„Nie są to przypadkowe uszkodzenia powstałe w wyniku normalnego korzystania z obiektu. Mamy do czynienia z celowym niszczeniem naszego mienia” — zaznacza OSiR w swoim oświadczeniu.

W komunikacie przypomniano również, że z boisk i budynków korzystają codziennie setki osób, w tym mieszkańcy, trenerzy czy dzieci na zajęciach sportowych. Każda taka sytuacja generuje nieprzewidziane koszty napraw, a także grozi tymczasowym wyłączeniem infrastruktury z powszechnego użytku.

Sprawcy mogą zostać nagrani. Przejrzą monitoring na stadionie

Pracownicy OSiR deklarują dokładne zbadanie incydentu. Planują sprawdzić zapisy z kamer monitoringu znajdujących się na terenie stadionu oraz zweryfikować listy użytkowników przypisanych do szatni w trakcie rozgrywek. Ich nadrzędnym zamiarem jest znalezienie sprawców dewastacji.

Ośrodek apeluje równocześnie do całego środowiska szkolnego i sportowego o zwiększoną czujność. Zarządcy liczą, że nauczyciele oraz trenerzy będą natychmiast reagować na wszelkie akty wandalizmu. Zaznaczono wyraźnie, że stadion to dobro wspólne i wszyscy powinni o niego odpowiednio dbać.

Możliwe ograniczenia na stadionie przy ul. Ceglanej

Dyrektorzy OSiR ostrzegają, że w przypadku kolejnych dewastacji będą zmuszeni do wprowadzenia limitów w dostępie do niektórych stref obiektu, na przykład szatni. Taka decyzja byłaby dużym problemem dla osób regularnie i zgodnie z prawem korzystających ze stadionu w Stargardzie.

Zniszczenie mienia jest tym bardziej szokujące, że szkolne rozgrywki w tym mieście przyciągają tłumy. Lokalne władze oraz OSiR podkreślały wcześniej, że w turniejach uczestniczą tysiące młodych mieszkańców regionu. W poprzednim sezonie w rywalizacji brało udział prawie pięć tysięcy uczniów z całego powiatu.

Obecnie pracownicy ośrodka sportowego czekają na szybkie schwytanie sprawców, aby podobne wybryki chuliganów nie zakłócały już młodzieżowych zawodów na stadionie.

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