Dawny rynek w Dąbiu zmieni się nie do poznania. Betonowe łuki i mnóstwo zieleni

Nowe oblicze skweru w Dąbiu

Koncepcja przebudowy skupia się na ukształtowaniu atrakcyjnego wizualnie terenu, obfitującego w roślinność. Układ zyska symetryczny podział z mocno zarysowaną centralną linią. Finałowym elementem tej kompozycji będą trzy łuki wykonane z betonu, co stanowi bezpośrednie odwołanie do dawnego ratuszowego portyku, górującego niegdyś nad tym miejscem.

- To miejsce ma odzyskać swój reprezentacyjny charakter i stać się punktem orientacyjnym dla całego osiedla – podkreśla Paulina Łątka z Urzędu Miasta Szczecin.

Burzliwa historia rynku dawnego miasta

Zanim wybuchła druga wojna światowa, Dąbie funkcjonowało jako całkowicie niezależny ośrodek miejski, a główny plac z okazałym ratuszem stanowił jego tętniące życiem centrum. Niestety, w wyniku działań zbrojnych historyczna zabudowa uległa całkowitemu zniszczeniu i nigdy nie podjęto decyzji o jej wiernej rekonstrukcji, przez co teren stał się po prostu zwykłym skwerem.

W minionych dekadach centralny punkt tego obszaru zajmował monument upamiętniający radzieckich żołnierzy, który ostatecznie zlikwidowano na mocy ustawy dekomunizacyjnej. Obecnie władze planują tchnąć w to miejsce zupełnie nową energię.

Plac do rekreacji i setki metrów zieleni

Środek nowego założenia architektonicznego zdominuje przestronny plac o regularnych kształtach, idealny do organizacji lokalnych imprez, plenerowych wystaw czy kameralnych spektakli. Pojawią się tam nowoczesne ławki, innowacyjne obrotowe leżaki oraz zupełnie nowa instalacja oświetleniowa.

Najważniejszym elementem całego projektu pozostaje jednak nowa roślinność. W zatwierdzonych dokumentach uwzględniono następujące nasadzenia:

blisko 500 metrów kwadratowych krzewów, w tym runiankę japońską, trzmielinę i lilak Mayera,

ponad 200 metrów kwadratowych kwitnących bylin,

różnorodne trawy ozdobne, okazałe czosnki oraz turzyce.

- Chcemy, by mieszkańcy mieli tu miejsce do odpoczynku, spotkań i codziennego spędzania czasu wśród zieleni – dodaje Paulina Łątka.

Poszukiwania wykonawcy prac budowlanych

Firmy budowlane chętne podjąć się tego wyzwania mogą składać swoje oferty do 10 czerwca, korzystając ze specjalnej platformy eZamówienia. Podpisanie umowy z wybranym podmiotem otworzy drogę do rozpoczęcia robót w samym sercu Dąbia.

Rozwój miejskich projektów parkowych

Inwestycja określana jako „Zielony środek” będzie kolejnym, czwartym już obiektem zrealizowanym na mocy programu Parki dla Szczecinian. Mieszkańcy mogą już korzystać z podobnych rekreacyjnych miejsc, takich jak:

Ekopark Złotowska

Ogród zmysłów

Aktywnie na Pogodnie

Jednocześnie urzędnicy pracują nad dziesięcioma następnymi inicjatywami o podobnym charakterze, wśród których znajdują się między innymi: Słoneczna Polana, Strefa relaksu Psie Pole, Majowa Łąka oraz Zielona wizytówka zlokalizowana tuż przy placu Zwycięstwa.

