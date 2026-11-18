Prom Bursztyn Unity wyrusza w swój pierwszy rejs

W środę o godzinie 13:00 w swój inauguracyjny, regularny kurs ze szwedzkiego Ystad do Świnoujścia wypłynie Bursztyn Unity, będący najnowszym nabytkiem we flocie Polsca Baltic Ferries. Statek ten to nowoczesny ro-pax, co oznacza, że skonstruowano go z myślą o jednoczesnym transporcie pasażerów oraz ładunków kołowych. Jednostka będzie kursować na jednym z kluczowych szlaków morskich łączących Polskę ze Szwecją.

Uroczysty chrzest tego statku odbył się zaledwie kilka dni wcześniej w Szczecinie. Jednostka stanowi drugi z serii trzech nowoczesnych promów, które powstają w celu wzmocnienia potencjału polskiej floty operującej na Morzu Bałtyckim.

Budowa promu Bursztyn Unity pochłonęła miliony godzin pracy

Rozmach tego projektu budzi duży podziw. Prezes Polsca Baltic Ferries Paweł Pluto-Prądzyński zwraca uwagę na to, że w stworzenie statku zaangażowano około 10 tysięcy pracowników, którzy łącznie przepracowali przy jego budowie przeszło 3,5 miliona roboczogodzin.

Wewnątrz jednostki zainstalowano przeszło 15 tysięcy rozmaitych urządzeń, a łączna długość ułożonego okablowania dochodzi do prawie 900 kilometrów. Taki wynik odpowiada odległości, jaką trzeba pokonać, jadąc ze Szczecina do Warszawy i z powrotem. Z kolei elementy samego kadłuba zespolono ze sobą spoinami mierzącymi w sumie 364 kilometry.

- Za imponującymi parametrami jednostki, nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi i wyposażeniem, które zapewnia bezpieczeństwo oraz komfort podróży, stoi ogromna praca wielu ludzi – podkreślił Paweł Pluto-Prądzyński.

Nowoczesna technologia na pokładzie Bursztyn Unity

Nad bezpieczeństwem na morzu czuwa między innymi zintegrowany system nawigacyjny NACOS. Rozwiązanie to gromadzi informacje z licznych czujników i wyświetla je załodze w jednym miejscu. Oprócz tego statek posiada system OCTOPUS, którego zadaniem jest śledzenie aury oraz prognozowanie tego, jak prom zachowa się na wodzie.

Wygodę pasażerów podczas rejsu podnoszą redukujące kołysanie oraz przechyły systemy Anti-Rolling i Anti-Heeling. Jednostka Bursztyn Unity może się też pochwalić klasą COMF (V-2) określającą poziom drgań i hałasu. Na pokładzie natężenie dźwięku ma oscylować w granicach od 47 do 52 decybeli, co można porównać do warunków panujących w cichym biurze bądź odgłosów wydawanych przez działającą lodówkę.

Prom Bursztyn Unity zabierze na pokład nawet 400 pasażerów

Wymiary nowego promu Bursztyn Unity to ponad 32 metry szerokości oraz 195,6 metra długości. Jednorazowo w podróż może się nim wybrać do 400 pasażerów. Z myślą o podróżnych zaplanowano 188 kabin dla dwóch osób, osiem o podwyższonym standardzie i cztery dedykowane osobom z niepełnosprawnościami. Podróżni mogą też korzystać z pokładowego sklepu, baru oraz kafeterii.

Obsługę jednostki stanowi licząca około 50 osób załoga, a zaplecze gastronomiczne wymaga systematycznych dostaw ton żywności. Jednorazowe zaopatrzenie statku obejmuje nawet do 500 kilogramów wieprzowiny oraz około 4 tys. jajek, a także po blisko 250 kilogramów drobiu i wołowiny.

Możliwości transportowe promu Bursztyn Unity i napęd LNG

Głównym przeznaczeniem nowej jednostki jest jednak obsługa ruchu towarowego. Pokład dysponuje linią ładunkową mierzącą 4100 metrów, co umożliwia jednoczesny przewóz nawet 320 naczep albo około 210 zestawów ciężarowych. Konstruktorzy wyznaczyli na statku również specjalne strefy dla aut zasilanych LPG, pojazdów elektrycznych oraz ładunków niebezpiecznych.

Do napędzania promu Bursztyn Unity służy skroplony gaz ziemny LNG. Utrzymując prędkość ekonomiczną, statek potrzebuje około 17,5 tony tego paliwa w ciągu doby. Sama przeprawa morska ze Świnoujścia do Ystad zajmuje niecałe siedem godzin.

Rozpoczęcie regularnych rejsów to symboliczny początek nowego etapu dla polskiej żeglugi promowej na Morzu Bałtyckim. Pasażerowie zyskują dzięki temu wyższy standard podróży, natomiast firmy transportowe otrzymują większe możliwości przewozowe na jednym z kluczowych szlaków łączących nasz kraj ze Skandynawią.

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