Odnaleziono ciało pod Darłowem. Śledczy podejrzewają, że to Emilia Koprowska

Losy 37-letniej mieszkanki Koszalina pozostawały nieznane przez przeszło dwa miesiące, odkąd 30 sierpnia Emilia Koprowska zniknęła z festiwalu muzyki techno organizowanego w Darłowie. Przełom w poszukiwaniach nastąpił w niedzielę, 15 listopada. Wówczas spacerujący z psem rolnik odkrył kobiece zwłoki na polu nieopodal wsi Palczewice.

Zebrane poszlaki dają podstawy by sądzić, że odnalezione zwłoki to zaginiona 37-latka. Wskazują na to zarówno elementy garderoby, jak i przedmioty osobiste zabezpieczone przy ciele, choć stuprocentową pewność dadzą dopiero zlecone testy DNA.

Z pierwszych ustaleń po przeprowadzonej sekcji zwłok wynika, że bezpośrednią przyczyną zgonu było powieszenie. Eksperci na tym etapie nie dopatrzyli się żadnych śladów świadczących o tym, że do śmierci kobiety przyczyniły się osoby trzecie.

Sprawa Emilii Koprowskiej. Prokuratura prowadzi śledztwo w kierunku znęcania się

Na światło dzienne wychodzą tymczasem nowe, kluczowe dla sprawy okoliczności. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Koszalinie, prok. Ewa Dziadczyk, w rozmowie z „Faktem” przekazała, że postępowanie toczy się z art. 207 § 3 Kodeksu karnego. Przepis ten dotyczy znęcania się, które w konsekwencji doprowadza ofiarę do targnięcia się na własne życie.

Przyjęcie takiej kwalifikacji oznacza weryfikację hipotezy, według której do śmierci 37-latki mogła przyczynić się stosowana wobec niej przemoc. Kodeks karny przewiduje za tego typu czyn karę od 2 do 15 lat więzienia.

Śledczy podkreślają jednocześnie, że postępowanie wciąż toczy się w sprawie, a nie przeciwko komukolwiek, co oznacza, że dotychczas nikt nie usłyszał zarzutów.

„Zarzutów nikomu nie postawiono. Samo wszczęcie postępowania w tym kierunku nie oznacza, że ten kierunek nas wiąże. Jeżeli pojawią się inne ustalenia, śledztwo będzie toczyć się w każdym innym kierunku” – wyjaśniła prok. Ewa Dziadczyk w rozmowie z „Faktem”.

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Emilia Koprowska pokłóciła się z mężem przed zaginięciem. Nowe doniesienia o ich relacji

Z nieoficjalnych informacji, które przedstawił autor kryminalnego podcastu Mr.Nemezis, wyłania się obraz poważnego kryzysu w małżeństwie Emilii Koprowskiej. Małżonkowie mieli żyć w separacji, a znajomi 37-latki mieli wcześniej dostrzegać na jej ciele zasinienia oraz widoczne sygnały świadczące o jej zastraszeniu.

Krótko przed zniknięciem kobiety, jeszcze w trakcie darłowskiego festiwalu, między parą wywiązała się gwałtowna sprzeczka. Sam mąż 37-latki mówił wcześniej otwarcie, że w efekcie tej awantury odkręcił koła w aucie żony, uszkadzając pojazd.

Kolejne niepotwierdzone oficjalnie doniesienia mówią o tym, że podczas kłótni mężczyzna odebrał kobiecie telefon komórkowy i cisnął nim w stronę ławki, którą zajmowała.

Śledczy z prokuratury nie komentują tych rewelacji i nie informują o tym, co zeznali świadkowie.

„Nie mogę potwierdzić ani mówić o szczegółach, jak ten związek wyglądał. Natomiast sam mąż nie ukrywa w swoich wypowiedziach, że dochodziło między nimi do nieporozumień. Stąd przyjęto taką kwalifikację w postanowieniu o wszczęciu śledztwa” – tłumaczy prok. Dziadczyk.

W trakcie przeszukania lokalu zajmowanego przez męża zaginionej policjanci znaleźli trzy tabletki z nielegalnymi substancjami psychoaktywnymi. Samo odnalezienie tych środków nie dowodzi jednak, by miały one jakikolwiek związek z samym zniknięciem 37-latki.

Krystian Koprowski i Krzysztof Rutkowski na konferencji. Mąż zaginionej ma swoją teorię

W poniedziałek, 16 listopada, głos zabrał mąż 37-latki, Krystian Koprowski. Mężczyzna pojawił się na wspólnej konferencji prasowej z Krzysztofem Rutkowskim, którego biuro brało udział w akcji poszukiwawczej.

Koprowski stanowczo odrzucił wersję o samobójstwie małżonki. Wysunął przy tym hipotezę, że ciało kobiety mogło zostać podrzucone na pole w okolicach Palczewic już po tym, jak nastąpił zgon.

Swoje przypuszczenia argumentował konkretnymi obserwacjami z miejsca odnalezienia zwłok, zwracając uwagę na specyficzny układ gałęzi, małą ilość larw oraz brak widocznych śladów wydzielin.

Prokuratura nie zgadza się jednak z takimi sugestiami męża zaginionej.

„Nie komentuję wypowiedzi męża ani tych z konferencji pana Rutkowskiego. Natomiast ustalenia dokonane do tej pory nie wskazują na to, żeby te zwłoki zostały przeniesione z innego miejsca” – podkreśliła prok. Ewa Dziadczyk.

Śledztwo w sprawie Emilii Koprowskiej. Prokuratura czeka na wyniki badań DNA i wariografu

Obecnie śledczy z Koszalina czekają na rezultaty analiz genetycznych, które dadzą ostateczną odpowiedź w kwestii tożsamości zmarłej. Próbki porównawcze trafiły już do specjalistów z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Do akt sprawy mają też wkrótce trafić szczegółowe opinie biegłych oraz rezultat badania wariografem, na które zgodził się mąż poszukiwanej kobiety.

Dopiero kompletny materiał dowodowy da odpowiedź na pytanie, czy w tym przypadku złamano prawo, oraz pozwoli wskazać ewentualnego sprawcę.

W tej chwili nikt nie ma statusu podejrzanego. Sama kwalifikacja czynu przyjęta przez śledczych nie stanowi jeszcze dowodu na to, że 37-letnia Emilia Koprowska padała ofiarą przemocy, ani że ktokolwiek bezpośrednio odpowiada za jej zgon.