Wybrano wykonawcę obwodnicy największej wsi w Zachodniopomorskiem. Jest nowa decyzja po interwencji KIO

Firma Budimex zbuduje obwodnicę Mierzyna

Przedsiębiorstwo Budimex oszacowało koszty stworzenia obwodnicy na kwotę 153,4 mln zł. Jest to już drugie rozstrzygnięcie w tym postępowaniu, ponieważ w lutym pierwotnie wskazano spółkę Rubau. Sytuacja uległa zmianie, gdy konkurenci złożyli stosowne odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, która z kolei nakazała odrzucenie pierwszej propozycji i rzetelne powtórzenie oceny wszystkich zgłoszeń.

Konkurencyjne podmioty wciąż dysponują czasem na wniesienie protestu wobec najnowszego wyboru i mają na to równe 10 dni. Jeżeli żaden z uczestników nie zdecyduje się na taki krok, cała dokumentacja zostanie przekazana do weryfikacji Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, co otworzy drogę do podpisania kontraktu w trzecim kwartale 2026 roku.

- To ważny moment. Po decyzji KIO musieliśmy wrócić do analizy ofert, ale zależało nam, by jak najszybciej wskazać wykonawcę i utrzymać tempo przygotowań do inwestycji – zaznaczył wyraźnie przedstawiciel szczecińskiego oddziału GDDKiA, Mateusz Grzeszczuk.

Harmonogram prac nad obwodnicą Mierzyna

Planowana trasa zostanie zrealizowana w oparciu o model „Buduj”. Wykonawca będzie miał dokładnie 30 dni od momentu parafowania stosownych dokumentów na oficjalne przejęcie placu budowy od inwestora. Harmonogram zakłada, że działania w terenie potrwają 22 miesiące, przy czym czas ten nie obejmuje przerw w sezonach zimowych. Dzięki temu zmotoryzowani powinni skorzystać z nowej drogi krajowej nr 10 w pierwszej połowie 2029 roku.

- Harmonogram jest ambitny, ale realny. Chcemy, by mieszkańcy Mierzyna i kierowcy jak najszybciej odczuli poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu - dodał Mateusz Grzeszczuk.

Współpraca Szczecina i GDDKiA przy budowie drogi

Inwestycja obejmie odcinek o długości 4,6 km, z czego dokładnie połowa znajdzie się w administracyjnych granicach Szczecina. Wymusiło to bliską kooperację między drogowcami a władzami miasta. Stosowne dokumenty o współpracy sygnowano już w latach 2022 oraz 2023, skupiając się początkowo na fazie projektowej, a następnie na samym wykonawstwie.

Ustalono, że każdy z partnerów weźmie na siebie ciężar finansowy robót prowadzonych na jego własnym terenie. Niezbędny projekt budowlany skompletowano ostatecznie w 2024 roku, co dało zielone światło do uruchomienia procedur związanych z wydaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Koniec korków na DK10?

Dotychczasowy przebieg drogi krajowej nr 10 prowadzi przez gęsto zaludnione obszary Mierzyna, co każdego dnia skutkuje potężnymi zatorami w godzinach szczytu. Problem przybierze na sile w momencie oddania do użytku Zachodniej Obwodnicy Szczecina, kiedy to DK10 przejmie rolę podstawowego dojazdu do aglomeracji z nowej trasy S6.

- Bez nowego przebiegu DK10 Mierzyn zostałby kompletnie zakorkowany. Obwodnica to konieczność, nie luksus – podkreślił Mateusz Grzeszczuk.

Zaprojektowana arteria rozpocznie swój bieg w rejonie ulicy Ku Słońcu, po czym skieruje się na północ, przecinając teren obecnych ogródków działkowych. Następnie droga skręci w kierunku zachodnim i dotrze do węzła Szczecin Zachód w Dołujach. Właśnie w tym punkcie zmotoryzowani zyskają bezpośredni wjazd na planowaną Zachodnią Obwodnicę Szczecina.

Kiedy umowa na obwodnicę Mierzyna?

O ile cała urzędowa machina zadziała sprawnie i obejdzie się bez kolejnych protestów ze strony firm budowlanych, zawarcie ostatecznego porozumienia może nastąpić już jesienią 2026 roku. Taki obrót spraw sprawia, że po wielu latach niepewności realizacja wyczekiwanej obwodnicy Mierzyna nabiera niezwykle realnych kształtów.

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