Brak wody i skażenie bakterią w czasie największych upałów. Mieszkańcy zmagają się ogromnymi problemami

Bakteria E.coli w wodociągach Golczewa. Wyniki badań

Badania przeprowadzone przez sanepid dwukrotnie wykazały obecność bakterii E.coli w ujęciu wody Kretlewo. W piątek pobrano kolejne próbki, o czym poinformował burmistrz Maciej Zieliński, zapowiadając, że pierwsze wyniki będą znane w poniedziałek.

Według jego słów, jeśli wyniki będą zadowalające, gmina wystąpi do sanepidu o ponowną kontrolę. Ostatecznych wniosków można spodziewać się we wtorek, jednak burmistrz zaznaczył, że powrót wodociągów do pełnej sprawności w najbliższych dniach wcale nie jest gwarantowany.

Spadek ciśnienia wody. "Cienka strużka" z kranów

Zamknięcie stacji uzdatniania spowodowało drastyczne braki w sieci wodociągowej. W rezultacie ciśnienie jest niezwykle niskie, a w wielu domach kranów woda jedynie kapie lub nie ma jej wcale.

Sam burmistrz przyznał, że w godzinach największego zapotrzebowania woda całkowicie znika, z czym najtrudniej radzą sobie osoby mieszkające na wyższych kondygnacjach. Problem potwierdzają mieszkańcy Wysokiej Kamieńskiej, którzy od kilkunastu dni zmuszeni są nosić wodę w pojemnikach, szczególnie na drugie piętra, gdzie krany wyschły całkowicie.

Beczkowozy dostarczają wodę w Golczewie

Wyłączona stacja w Kretlewie obsługuje sześć wiosek: Wysoką Kamieńską, Kozielice, Dargoszewo, Baczysław, Kretlewo i Gadom. Aż w czterech z nich sytuacja jest na tyle zła, że gmina uruchomiła dowozy wody pitnej. Beczkowozy przyjeżdżają tam dwa razy dziennie.

Brak dostępu do bieżącej wody w tych miejscowościach utrudnia życie około tysiącu mieszkańców, którzy zmuszeni są zaopatrywać się samodzielnie podczas trwającej fali upałów.

Restrykcje w użyciu wody. Zakaz podlewania w Golczewie

W obliczu kryzysu władze gminy wprowadziły obostrzenia dotyczące korzystania z wody. Ograniczenia obowiązują m.in. w Gadomie, Kretlewie, Niemicy, Kopinie, Baczysławiu, Dargoszewie, Kozielicach i Wysokiej Kamieńskiej, gdzie woda ma służyć wyłącznie celom higienicznym i spożywczym.

Zabronione jest nawadnianie upraw, uzupełnianie basenów, mycie pojazdów oraz wykorzystywanie wody do prac rolniczych, aby zapewnić jak najwięcej wody do niezbędnych potrzeb domowych.

Skażenie E.coli. Nieznana przyczyna zanieczyszczenia

Maciej Zieliński podkreśla, że dokładne źródło skażenia wodociągu pozostaje zagadką, jednak jedną z hipotez jest nieszczelność szamb na terenie gminy.

Włodarz dodał, że podobne problemy miały miejsce w przeszłości, ale od jakiegoś czasu sytuacja była stabilna, na co wpłynęły prace nad modernizacją sieci wodociągowej.

Kiedy woda wróci w Golczewie?

Zgodnie z planem, gmina opublikuje wyniki swoich badań w poniedziałek, a we wtorek pojawią się oficjalne wnioski sanepidu. Dopiero na podstawie tych danych zostaną podjęte kroki zmierzające do ewentualnego ponownego otwarcia stacji uzdatniania.

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