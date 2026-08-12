Apartamentowiec zaledwie 50 metrów od morza. Nowa inwestycja w Międzyzdrojach budzi emocje

Nowa inwestycja nad Bałtykiem. To nie tylko Gołębiewski w Pobierowie

Polskie wybrzeże w ostatnich latach wzbogaca się o coraz to nowsze, luksusowe kompleksy noclegowe. Do najbardziej znanych należy obecnie hotel Gołębiewski w Pobierowie. Teraz wzrok urlopowiczów może przykuć inny obiekt, zlokalizowany zaledwie kilkadziesiąt kilometrów dalej. W Międzyzdrojach powstał The Sea Wellness Resort.

Konkurencja dla Gołębiewskiego w Pobierowie? Powstał The Sea Wellness Resort w Międzyzdrojach

Oczywiście, obu inwestycji nie należy ze sobą zrównywać. O ile obiekt w Pobierowie przytłacza wręcz swoją potężną bryłą, o tyle nowo powstały kompleks w Międzyzdrojach prezentuje zgoła odmienny styl. To miejsce kameralne, skierowane do klientów poszukujących standardu premium, a jego największym atutem jest wyjątkowa lokalizacja.

Z informacji przekazanych przez serwis Architektura.Muratorplus.pl wynika, że kompleks zbudowano tuż przy plaży, w miejscu dawnej osady rybackiej. Od morskich fal dzieli go niespełna 50 metrów. Co więcej, w bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowane są szlaki turystyczne Wolińskiego Parku Narodowego. Zdjęcia inwestycji znajdziecie poniżej.

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Apartamentowiec na plaży w Międzyzdrojach

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Apartamentowiec na plaży w Międzyzdrojach wzbudził kontrowersje

To właśnie bliskość morza jest największą zaletą The Sea Wellness Resort, ale jednocześnie wywołała sporo dyskusji. Już na etapie budowy pojawiały się negatywne opinie na temat zagospodarowania tego fragmentu brzegu. Serwis Architektura.Muratorplus.pl zaznacza, że przeciwko budowie wypowiadał się m.in. znany reporter i pisarz Filip Springer. Należy jednak podkreślić, że inwestycja jest w pełni zgodna z miejscowym planem zagospodarowania i posiada wszystkie niezbędne pozwolenia, w tym zgodę na budowę wydaną przez wojewodę zachodniopomorskiego.

Luksusowe apartamenty w Międzyzdrojach rozeszły się błyskawicznie

Kompleks tworzą dwa budynki o czterech kondygnacjach, w których łącznie znajduje się 153 apartamentów. Metraż poszczególnych lokali waha się od 28 do 117 metrów kwadratowych. Zaskakujący jest fakt, że jeszcze w trakcie prac budowlanych, pod koniec 2024 roku, wszystkie apartamenty zostały już wykupione. Ceny za metr kwadratowy oscylowały w granicach 30-50 tysięcy złotych.

The Sea Wellness Resort w Międzyzdrojach to wypoczynek premium. Basen infinity i strefa SPA

The Sea Wellness Resort wykracza poza standardowy model nadmorskiego hotelu. Kompleks celuje w gości oczekujących wypoczynku na najwyższym poziomie. Oprócz luksusowych apartamentów, obiekt oferuje bogatą strefę rekreacyjną i wellness. Znajdziemy tu m.in. basen typu infinity, sauny, strefę SPA oraz światłoterapię. Istotnym punktem jest również kulinarna oferta – restauracja serwuje dania w duchu comfort food oraz longevity.

Wysokie ceny w The Sea Wellness Resort. Ile kosztuje weekend?

Prestiżowa lokalizacja i wysoki standard pociągają za sobą odpowiednie koszty. Za weekendowy pobyt dla dwóch osób w apartamencie z widokiem na morze (o powierzchni 53 mkw.) w listopadzie trzeba zapłacić od 1500 do 2000 zł, w zależności od wybranego pakietu. Co interesujące, wypady weekendowe we wrześniu, czyli w miesiącu otwarcia obiektu, wyprzedały się w mgnieniu oka, mimo że ich cena wynosiła około 5 tysięcy złotych.