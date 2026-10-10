12-latek wypadł z okna na 10. piętrze. Prokuratura bada okoliczności tragedii na szczecińskim osiedlu

Dramat w wieżowcu w Szczecinie. 12-latek wypadł z 10. piętra

Do tragedii doszło w piątek, 2 października, w godzinach wieczornych na osiedlu Niebuszewo w Szczecinie. 12-latek wypadł z okna wieżowca zlokalizowanego przy ul. św. Cyryla i Metodego z wysokości dziesiątego piętra.

Na miejsce zdarzenia natychmiast wysłano ratowników medycznych. Załoga pogotowia od razu przystąpiła do reanimacji, jednak obrażenia dziecka po upadku z dużej wysokości były śmiertelne. Chłopiec zmarł mimo zaawansowanych działań ratunkowych.

Jak przekazała w rozmowie z TVP3 Szczecin Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, w wyniku upadku dziecko doznało rozległych obrażeń i nagłego zatrzymania krążenia. Mimo prowadzonych działań resuscytacyjnych 12-latka nie udało się uratować.

Chłopiec nie mieszkał w wieżowcu. Śledczy badają, co tam robił

Z informacji przekazanych przez mieszkańców w rozmowie z TVP3 Szczecin wynika, że 12-latek nie był lokatorem tego wieżowca. Według relacji świadków, chłopiec od ponad roku brał udział w zajęciach sportowych, które odbywały się w tym budynku.

Jeden z mieszkańców podkreślił, że zmarły 12-latek nie mieszkał w bloku i był dla nich „zupełnie obcy”.

Ten fakt sprawia, że prokuratorzy szczegółowo analizują, jak doszło do tragedii i w jaki sposób dziecko znalazło się na dziesiątym piętrze. Obecnie śledczy nie ujawniają więcej szczegółów na temat prowadzonych czynności.

Prokuratura w Szczecinie bada sprawę. Zabezpieczono monitoring

Postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Szczecin-Niebuszewo. Śledczy zabezpieczyli już nagrania z kamer monitoringu i prowadzą przesłuchania świadków, którzy mogą rzucić światło na okoliczności tego zdarzenia.

Jak przekazała dla TVP3 Szczecin prok. Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, wszczęto śledztwo, którego celem jest szczegółowe odtworzenie przebiegu tragicznego zdarzenia.

Śledczy biorą pod uwagę udział osób trzecich w śmierci 12-latka

Na tym etapie prokuratura nie wyciąga ostatecznych wniosków co do przyczyn tragedii. Z informacji podawanych przez lokalne media wynika, że śledczy biorą pod uwagę wszystkie możliwe scenariusze, w tym ewentualny udział osób trzecich. Obecnie jednak brakuje twardych dowodów potwierdzających tę hipotezę.

To wydarzenie wywołało ogromny wstrząs wśród mieszkańców Niebuszewa, którzy podkreślają, że śmierć tak młodego człowieka to dramat dla rodziny i całej lokalnej społeczności. Odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące śmierci 12-latka ma przynieść analiza zabezpieczonych materiałów oraz zeznania świadków.