Zwłoki kobiety znalezione w Darłowie. Śledczy potwierdzają nowe ustalenia

Zwłoki znalezione w okolicach Darłowa. Prokuratura zabiera głos

W niedzielny poranek, 15 listopada, napłynęły doniesienia o makabrycznym odkryciu na Pomorzu. W okolicach Darłowa, dokładnie na obszarze objętym poszukiwaniami zaginionej Emilii Koprowskiej, natrafiono na ludzkie zwłoki, co natychmiast postawiło na nogi lokalne służby.

Śledczy zaplanowali na godzinę 14.30 specjalną konferencję prasową i do momentu jej rozpoczęcia powstrzymują się od przekazywania szczegółowych komunikatów. Rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Koszalinie, prok. Ewa Dziadczyk, w rozmowie z „Super Expressem” potwierdziła jednak kluczowy fakt, informując, że odnalezione na Pomorzu zwłoki to ciało kobiety, co zawęża krąg podejrzeń.

Według nieoficjalnych ustaleń, części garderoby znajdujące się na odnalezionych zwłokach sugerują, że może to być zaginiona Emilia Koprowska.

Zaginięcie Emilii Koprowskiej w Darłowie. Kulisy sprawy

Od godzin porannych sprawę w mediach społecznościowych komentuje Krzysztof Rutkowski. Twierdzi on, że ujawnione zwłoki to poszukiwana od kilku miesięcy Emilia Koprowska, której losy wciąż pozostawały nieznane.

Poszukiwana 37-latka z Koszalina po raz ostatni była widziana 30 sierpnia 2026 roku podczas wyjazdu. Kobieta przebywała wówczas wraz ze swoim mężem na weekendowym wypoczynku w Darłowie.

Małżonkowie uczestniczyli w zorganizowanym na plaży festiwalu muzyki techno „ZEN Wydm”. Podczas zabawy doszło między nimi do kłótni, w wyniku której 37-latka opuściła teren imprezy i wsiadła do taksówki. Śledczy ustalili dotychczas, że kobieta wysiadła z auta w okolicach wydm i w tym miejscu ślad po niej całkowicie zaginął.

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