Odnaleziono ciało w okolicach Darłowa. Służby sprawdzają, czy to zaginiona Emilia Koprowska

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-11-15 11:14

Makabryczne odkrycie pod Darłowem na obszarze objętym poszukiwaniami 37-letniej Emilii Koprowskiej. Służby natrafiły tam na ludzkie zwłoki, a policja i prokuratura intensywnie pracują nad potwierdzeniem personaliów zmarłej osoby. Krzysztof Rutkowski wskazuje, że odnalezione ciało może należeć do zaginionej od miesięcy mieszkanki Koszalina. Najnowsze ustalenia rodzą obawy, ale mogą też przynieść wyczekiwany przełom w tym głośnym śledztwie.

Zdjęcie Emilii Koprowskiej, obok Krzysztof Rutkowski i teren poszukiwań. O śledztwie pod Darłowem pisze Eska Szczecin.
Autor: Policja Koszalin/Krzysztof Rutkowski/ Materiały prasowe

Odnaleziono ciało w lesie pod Darłowem. Głos zabrał Krzysztof Rutkowski

W okolicach Darłowa doszło do wstrząsającego znaleziska na obszarze, gdzie prowadzono poszukiwania zaginionej Emilii Koprowskiej, natrafiono na zwłoki. Czynności w tej sprawie prowadzą już funkcjonariusze policji oraz prokuratorzy. Śledczy na ten moment wstrzymują się od podawania szczegółowych komunikatów i potwierdzają jedynie, że ciało odkryto na terenie leśnym.

Informacje w tej sprawie opublikował w swoich mediach społecznościowych Krzysztof Rutkowski. „Dziś w godzinach porannych w okolicach Darłowa odnaleziono ciało młodej kobiety. Wszystko wskazuje na to, że może to być zaginiona Emilia Koprowska” – przekazał w zamieszczonym wpisie.

Zaginięcie Emilii Koprowskiej z Koszalina. Kobieta zniknęła po festiwalu w Darłowie

Niewyjaśnione dotąd zniknięcie Emilii Koprowskiej należy do najgłośniejszych spraw poszukiwawczych z ostatnich miesięcy. Pochodząca z Koszalina 37-latka 30 sierpnia 2026 roku wyjechała na weekend do Darłowa w towarzystwie swojego męża.

Para bawiła się na plaży podczas muzycznego festiwalu techno „ZEN Wydm”. W trakcie wydarzenia pomiędzy małżonkami wywiązała się sprzeczka, po której 37-latka wyszła z imprezy i odjechała taksówką. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że opuściła pojazd w rejonie wydm i tam urwał się z nią wszelki kontakt. Później przypadkowi świadkowie natrafili na należące do niej telefon i plecak.

Przez kolejne miesiące akcja poszukiwawcza nie przynosiła żadnych rezultatów. Cała historia, w którą zaangażował się między innymi Krzysztof Rutkowski, wywołuje ogromne poruszenie, a wokół sprawy narosły podejrzenia o możliwym udziale osób trzecich i popełnieniu przestępstwa.

Najbliższy czas pokaże, czy leśne znalezisko okaże się wyczekiwanym przełomem w tym śledztwie.

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