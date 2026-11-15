Odnaleziono ciało w okolicach Darłowa. Służby sprawdzają, czy to zaginiona Emilia Koprowska

Odnaleziono ciało w lesie pod Darłowem. Głos zabrał Krzysztof Rutkowski

W okolicach Darłowa doszło do wstrząsającego znaleziska na obszarze, gdzie prowadzono poszukiwania zaginionej Emilii Koprowskiej, natrafiono na zwłoki. Czynności w tej sprawie prowadzą już funkcjonariusze policji oraz prokuratorzy. Śledczy na ten moment wstrzymują się od podawania szczegółowych komunikatów i potwierdzają jedynie, że ciało odkryto na terenie leśnym.

Informacje w tej sprawie opublikował w swoich mediach społecznościowych Krzysztof Rutkowski. „Dziś w godzinach porannych w okolicach Darłowa odnaleziono ciało młodej kobiety. Wszystko wskazuje na to, że może to być zaginiona Emilia Koprowska” – przekazał w zamieszczonym wpisie.

Zaginięcie Emilii Koprowskiej z Koszalina. Kobieta zniknęła po festiwalu w Darłowie

Niewyjaśnione dotąd zniknięcie Emilii Koprowskiej należy do najgłośniejszych spraw poszukiwawczych z ostatnich miesięcy. Pochodząca z Koszalina 37-latka 30 sierpnia 2026 roku wyjechała na weekend do Darłowa w towarzystwie swojego męża.

Para bawiła się na plaży podczas muzycznego festiwalu techno „ZEN Wydm”. W trakcie wydarzenia pomiędzy małżonkami wywiązała się sprzeczka, po której 37-latka wyszła z imprezy i odjechała taksówką. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że opuściła pojazd w rejonie wydm i tam urwał się z nią wszelki kontakt. Później przypadkowi świadkowie natrafili na należące do niej telefon i plecak.

Przez kolejne miesiące akcja poszukiwawcza nie przynosiła żadnych rezultatów. Cała historia, w którą zaangażował się między innymi Krzysztof Rutkowski, wywołuje ogromne poruszenie, a wokół sprawy narosły podejrzenia o możliwym udziale osób trzecich i popełnieniu przestępstwa.

Najbliższy czas pokaże, czy leśne znalezisko okaże się wyczekiwanym przełomem w tym śledztwie.

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