Publikował w sieci niepokojące wpisy i zdjęcia. 54-latek zatrzymany na dworcu

Groźny wpis w sieci

Działania służb ruszyły w poniedziałek po tym, jak policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości odkryli na jednym z profili społecznościowych niepokojący wpis przedstawiający noże i inne niebezpieczne narzędzia.

Śledczy ocenili, że tego typu publikacje mogły wzbudzić przekonanie o realnym zagrożeniu dla zdrowia i życia wielu osób. Funkcjonariusze błyskawicznie namierzyli autora tych materiałów i ustalili, że mężczyzna przebywa aktualnie na terenie Świnoujścia.

Zatrzymanie 54-latka na dworcu PKP w Nowogardzie

Mundurowi przystąpili do akcji zaraz po uzyskaniu tych ustaleń. Wspólne działania policjantów ze Świnoujścia oraz Goleniowa pozwoliły na zlokalizowanie 54-latka w okolicach dworca kolejowego PKP w Nowogardzie.

Właśnie w tym miejscu policyjny patrol ujął poszukiwanego mężczyznę. Z relacji funkcjonariuszy wynika, że podczas przeszukania w trakcie interwencji znaleziono przy zatrzymanym niebezpieczne narzędzia.

Przeszukanie mieszkania 54-latka. Znaleziono szable i noże

Samo ujęcie podejrzanego na dworcu nie zakończyło jednak działań operacyjnych. Mundurowi udali się również pod adres zamieszkania 54-latka, który znajduje się poza granicami Świnoujścia, aby dokładnie przeszukać lokal.

W lokalu policjanci natrafili na kolejne groźne przedmioty, wśród których były szable, następne noże oraz pałka teleskopowa. Cały ten arsenał został od razu zabezpieczony jako materiał dowodowy w toczącym się postępowaniu.

Zarzuty dla 54-latka i areszt w Świnoujściu. Grozi mu 8 lat więzienia

Po zatrzymaniu mundurowi przetransportowali 54-latka do Świnoujścia w celu przeprowadzenia z nim dalszych czynności procesowych. Śledczy przedstawili mu zarzut z art. 224a § 1 Kodeksu karnego, który dotyczy stworzenia sytuacji wywołującej przekonanie o zagrożeniu życia lub zdrowia wielu osób.

Prokurator złożył wniosek o izolację podejrzanego, do którego przychylił się Sąd Rejonowy w Świnoujściu, decydując o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na najbliższe trzy miesiące. Za popełnione przestępstwo kodeks przewiduje karę od pół roku do nawet 8 lat więzienia.

Policja ostrzega przed publikowaniem gróźb w internecie

W związku z tym incydentem mundurowi po raz kolejny apelują o rozwagę i przypominają, że zamieszczanie w sieci materiałów budzących strach zawsze spotka się z szybką i zdecydowaną reakcją organów ścigania. Służby weryfikują każdy sygnał o potencjalnym niebezpieczeństwie, a autorzy takich publikacji muszą liczyć się z surowymi konsekwencjami prawnymi.

Funkcjonariusze zaznaczają, że sieć nie jest miejscem, gdzie można bezkarnie straszyć innych ludzi utratą zdrowia czy życia. Policja wyraźnie przypomina, że pozorne poczucie internetowej anonimowości nie chroni przed odpowiedzialnością za własne czyny.

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