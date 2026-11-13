Pijana kursantka zatrzymana w Stargardzie. O prawie jazdy może teraz pomarzyć

Poranna kontrola trzeźwości kierowców w Stargardzie

Stargardzcy funkcjonariusze od wczesnych godzin porannych w czwartek prowadzili akcję mającą na celu sprawdzenie stanu trzeźwości zmotoryzowanych. Patrole weryfikowały, czy poruszający się po drogach uczestnicy ruchu nie zdecydowali się na jazdę po wcześniejszym spożyciu alkoholu.

Policyjne działania szybko przyniosły efekty, gdyż mundurowi wyeliminowali z ruchu cztery osoby prowadzące pod wpływem alkoholu. W tej grupie znalazł się jeden rowerzysta, kierowca będący w stanie po użyciu alkoholu oraz dwie osoby prowadzące pojazdy mechaniczne w stanie nietrzeźwości.

Pijana kursantka zatrzymana podczas nauki jazdy w Stargardzie

Najbardziej zdumiewający incydent odnotowano na stargardzkiej Obwodnicy Staromiejskiej. Tamtejsi mundurowi zatrzymali do kontroli drogowej pojazd nauki jazdy, za którego kierownicą siedziała odbywająca właśnie szkolenie 49-letnia kursantka.

Przeprowadzony test alkomatem wykazał w wydychanym przez nią powietrzu 0,38 mg/l alkoholu, co przekłada się na około 0,8 promila alkoholu w organizmie. Taki wynik w świetle prawa jednoznacznie klasyfikuje kierującą jako osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości.

Funkcjonariusze zatrzymali kobietę, która odpowie teraz za popełnienie przestępstwa.

Co grozi za jazdę po alkoholu podczas kursu na prawo jazdy

Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości wiąże się z bardzo surowymi konsekwencjami prawnymi. Ostateczny wyrok w tej sprawie wyda sąd, który ma prawo orzec wobec kobiety wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów.

Taka decyzja wymiaru sprawiedliwości będzie oznaczać dla 49-latki przymusowe przerwanie kursu oraz brak możliwości kontynuowania nauki jazdy przez długi okres.

- To kolejny przykład pokazujący, że nie ma taryfy ulgowej dla osób, które decydują się prowadzić pojazd po alkoholu. Stan trzeźwości jest sprawdzany niezależnie od tego, czy ktoś ma prawo jazdy od wielu lat, czy dopiero uczy się jeździć - podkreśla asp. Wojciech Jędrych z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.

Policja ze Stargardu ostrzega przed jazdą pod wpływem alkoholu

Mundurowi zwracają uwagę, że nawet minimalna dawka alkoholu w organizmie zaburza koncentrację, wydłuża czas reakcji i utrudnia właściwą ocenę sytuacji na jezdni. Niebezpieczeństwo rośnie jeszcze bardziej w przypadku niedoświadczonych kursantów dopiero uczących się prowadzenia auta.

- Alkohol nigdy nie poprawia umiejętności kierowcy. Każda osoba, która wsiada za kierownicę po jego spożyciu, stwarza zagrożenie dla siebie, pasażerów oraz innych uczestników ruchu drogowego. Dlatego takie zachowania spotykają się ze zdecydowaną reakcją policjantów - zaznacza asp. Wojciech Jędrych.

W tym samym dniu policjanci interweniowali również w Starej Dąbrowie, gdzie zatrzymali 43-letnią kierującą mającą 0,35 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, czyli około 0,7 promila alkoholu we krwi. Kobieta także poniesie konsekwencje za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu.

Quiz na prawo jazdy. Sprawdź czy dzisiaj zdałbyś prawko bez zająknięcia Pytanie 1 z 10 Czy kierowca ma obowiązek zatrzymać się przed znakiem "STOP", jeśli nie nadjeżdża żaden pojazd? Nie, jeśli droga jest pusta Tak, zawsze trzeba się zatrzymać Tylko w przypadku ograniczonej widoczności Następne pytanie