ESKA Music Tour Kołobrzeg 2026: O której koncert? Jak dojechać do Hali Milenium? [NIEZBĘDNIK + OSTATNIE BILETY]

ESKA Music Tour 2026 w Kołobrzegu. Kiedy i o której koncert?

Tegoroczna odsłona ESKA Music Tour odbędzie się w sobotę, 14 listopada 2026 roku. Miejscem wydarzenia będzie Hala Milenium, należąca do kompleksu MOSiR w Kołobrzegu. Początek koncertu zaplanowano na godz. 19.00.

Na scenie pojawią się trzy muzyczne nazwiska: Young Leosia, Fukaj i Brokies. Dla fanów polskiego rapu to okazja, by usłyszeć na żywo utwory artystów, których piosenki zdobywają popularność w serwisach streamingowych i mediach społecznościowych. Wydarzenie poprowadzą Ola Kot i Mati Fuczyło.

Warto wcześniej zaplanować przyjazd, szczególnie jeśli ktoś wybiera się do Kołobrzegu spoza miasta. Przed koncertem trzeba jeszcze znaleźć parking, dotrzeć do wejścia i przygotować bilet.

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Gdzie odbędzie się ESKA Music Tour? Dokładny adres Hali Milenium

Koncert odbędzie się w Hali Milenium przy ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 38 w Kołobrzegu. Obiekt znajduje się na terenie kompleksu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Organizatorzy wskazują dwa wejścia na wydarzenie: od strony szpitala oraz od strony Hali Łuczniczki. Warto zwrócić na to uwagę przed przyjazdem, żeby nie tracić czasu na szukanie właściwego wejścia tuż przed rozpoczęciem koncertu.

Adres do nawigacji:

Hala Milenium, ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 38, Kołobrzeg.

Jak dojechać na koncert? Parking przy Hali Milenium

Osoby, które planują przyjechać samochodem, mogą skorzystać z parkingu przy kompleksie MOSiR. Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez MOSiR i Komunikację Miejską opłaty parkingowe obowiązują w dni robocze w godz. 9.00–18.00. Ponieważ koncert odbędzie się w sobotę wieczorem, wydarzenie przypada poza wskazanymi godzinami pobierania opłat. Przed pozostawieniem samochodu warto jednak sprawdzić oznakowanie i zasady obowiązujące bezpośrednio na parkingu.

Dla porządku podajemy stawki obowiązujące w płatnych godzinach:

pierwsze pół godziny - 2,50 zł,

pierwsza godzina - 5 zł,

druga godzina - 6 zł,

trzecia godzina - 7,20 zł,

każda kolejna godzina - 5 zł.

Do Hali Milenium można dotrzeć również komunikacją miejską. W okolicy obiektu, wzdłuż ul. Łopuskiego, kursują autobusy Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu. Przed wyjazdem najlepiej sprawdzić aktualny rozkład jazdy na stronie przewoźnika: km.kolobrzeg.pl/rozklad-jazdy. Dzięki temu można dobrać połączenie do miejsca, z którego wyruszamy, i uniknąć niepotrzebnego czekania.

Ile kosztują bilety na ESKA Music Tour Kołobrzeg 2026?

Osoby, które jeszcze nie kupiły wejściówek, nadal mogą znaleźć bilety w sprzedaży. W ofercie dostępnej w serwisie eBilet znajdują się różne warianty cenowe.

Aktualnie podane ceny to:

Bilet standardowy - 119 zł (II pula),

Bilet z Kołobrzeską Kartą Mieszkańca - 49 zł,

Tani Duet - 159 zł.

Przy zakupie biletu ulgowego dla posiadaczy Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca trzeba wpisać odpowiedni kod dostępowy. Jeśli kod nie działa, instrukcja sprzedaży podpowiada, by poprzedzić go cyfrą 0 lub 00.

Ciekawą opcją jest także promocyjny Tani Duet za 159 zł. To bilet dla dwóch osób, co oznacza, że każda z nich zapłaci 79,50 zł. Warto pamiętać, że podane ceny zawierają wszystkie obowiązkowe opłaty.

Wejściówki można kupić online za pośrednictwem serwisu eBilet.

Young Leosia, Fukaj i Brokies w Kołobrzegu. Tego wieczoru nie zabraknie rapu

Tegoroczna edycja ESKA Music Tour zapowiada się jako kolejny koncertowy wieczór dla miłośników polskiej sceny rapowej. Young Leosia, Fukaj i Brokies pojawią się na jednej scenie i dadzą niezapomniane show.

Koncert w Hali Milenium rozpocznie się w sobotę o godz. 19.00. Jeśli wybieracie się do Kołobrzegu, warto wcześniej kupić bilet, sprawdzić dojazd i zaplanować powrót. Wszystkie najważniejsze informacje macie już pod ręką.