ZUT zaprasza na Dni Otwarte!

Dni Otwarte to jedyna w roku okazja, by zajrzeć do miejsc, które na co dzień są dostępne tylko dla studentów i naukowców. Na odwiedzających czeka aż 11 wydziałów, z których każdy przygotował unikatowy program pokazów, warsztatów i wykładów.

Na Wydziale Budownictwa przyszli inżynierowie zobaczą w akcji drukarkę 3D do betonu oraz odwiedzą Laboratorium Mechaniki Gruntów. Fani technologii cyfrowych powinni skierować się na Wydział Informatyki, gdzie odbędą się pokazy prototypowania gier komputerowych oraz testy symulatora jazdy. Emocji nie zabraknie na Wydziale Mechanicznym i Mechatroniki, gdzie zaplanowano m.in. "rwanie metalu" oraz pokaz diagnostyki komputerowej samochodów marki BMW. Dla tych, których fascynuje świat mikro i makro, przygotowano warsztaty na Biotechnologii – tam z bliska będzie można przyjrzeć się zarówno groźnym patogenom, jak i pożytecznym mikroorganizmom wykorzystywanym do produkcji antybiotyków. Z kolei na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej doświadczenia „wykroczą poza wyobraźnię” – naukowcy będą schładzać materiały do granic ich wytrzymałości oraz opowiedzą, jak laboratoryjne pomysły zamieniają się w implanty ratujące ludzkie życie. ZUT to nie tylko twarda inżynieria. Wydział Architektury zaprasza na warsztaty rysunku, malarstwa oraz zwiedzanie pracowni rzeźby i fotografii. Z kolei na Wydziale Ekonomicznym będzie można wysłuchać fascynującego mikrowykładu o manipulacji w reklamach.

Większość atrakcji odbywa się w godzinach 9:00 – 14:00. Na niektóre wykłady i warsztaty obowiązują wcześniejsze zapisy, ale wiele wydziałów (np. Elektryczny) można odwiedzić o dowolnej porze, by zostać oprowadzonym po laboratoriach przez studentów i wykładowców.

To świetna okazja, aby sprawdzić, jak wygląda nauka na naszym uniwersytecie, porozmawiać ze studentami oraz zajrzeć do naszych pracowni - zachęca Emilia Kujawa, rzecznik prasowy ZUT.

Szczegółowy harmonogram oraz formularze zapisów dostępne są na stronie internetowej TUTAJ.