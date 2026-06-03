Złodziejski duet udawał, że robi remont. Jeden wpadł z powodu... truskawek

Fałszywi budowlańcy zdemolowali szczeciński lokal

Kiedy szczecińscy mundurowi, na co dzień pełniący służbę w Wydziale Wywiadowczym oraz Ogniwie Patrolowo-Interwencyjnym, wkroczyli do wytypowanego budynku, zastali tam istne pobojowisko i dwójkę zaskoczonych mężczyzn. Wnętrze sprawiało wrażenie zdemolowanego, z wyrwanymi ze ścian instalacjami elektrycznymi, sugerującymi nieudolną próbę demontażu całego lokalu na pojedyncze elementy.

Tuż przy drzwiach czekała już przygotowana do wyniesienia duża torba, w której znajdowały się cenne części łazienkowe, w tym ceramika sanitarna, rury PCV i umywalka. Zebrane przez stróżów prawa dowody jasno pokazywały, że obecność zatrzymanych nie miała nic wspólnego z towarzyską wizytą, a ich głównym celem była kradzież elementów wyposażenia.

Zdumiewające alibi: "Tylko sprawdzaliśmy klucz"

Mężczyźni usilnie próbowali wyjaśnić swoją obecność w lokalu, podając dość nieprawdopodobną wersję wydarzeń. Z ich zeznań wynikało, że kilka dni wstecz zauważyli klucz pozostawiony w zamku. Będąc przekonanymi, że pomieszczenia stoją puste, rzekomo zamierzali zaadaptować je na swój własny kącik do spotkań. Funkcjonariusze natychmiast odrzucili te tłumaczenia, mając przed oczami przygotowane do kradzieży mienie.

Zdemaskowany złodziej owoców za 400 zł

W trakcie trwania interwencji jeden z policjantów przyjrzał się bliżej jednemu ze sprawców. Zwrócił uwagę na jego charakterystyczny wygląd, który idealnie pasował do rysopisu poszukiwanego sprawcy nagranego przez kamery monitoringu w trakcie kradzieży luksusowych owoców. Mężczyzna, który wcześniej przywłaszczył sobie truskawki wycenione na blisko 400 zł, został w ten sposób rozpoznany i zatrzymany w związku z podwójnym naruszeniem prawa.

Sprawa w szczecińskim sądzie. Złodzieje z dozorem

Działania prokuratury poskutkowały przedstawieniem zarzutów obu podejrzanym, a dodatkowo wobec mężczyzn zastosowano nadzór ze strony odpowiednich służb prewencyjnych. Wkrótce będą oni musieli tłumaczyć się przed wymiarem sprawiedliwości ze zniszczenia i kradzieży sprzętu łazienkowego, a jeden z nich odpowie także za wcześniejsze przywłaszczenie wartościowych truskawek.

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Za zabójstwo grozi dożywocie. A wiesz, ile można dostać za inne przestępstwa? Pytanie 1 z 12 Jaka kara więzienia grozi za kradzież w włamaniem? od 1 roku do 3 lat od 1 roku do 5 lat od 1 roku do 10 lat Następne pytanie