Żagle 2026! Przed nami trzy dni muzyki, dobrej zabawy i żeglarskich emocji

To wydarzenie, na które co roku czekają tysiące osób. Żagle 2026 zapowiadają się jako weekend, podczas którego każdy, niezależnie od wieku, znajdzie coś dla siebie. Jedni przyjdą nad Odrę, by zobaczyć żaglowce i wziąć udział w rejsie po Odrze, inni – by posłuchać ulubionych artystów, skorzystać z rodzinnych atrakcji albo po prostu spędzić letni weekend w jednej z najbardziej charakterystycznych przestrzeni miasta.

Wielkie muzyczne otwarcie

Ruch nad Odrą będzie widoczny już od czwartku. To właśnie wtedy pierwsze jednostki zaczną przypływać do Szczecina. Jednak główne atrakcje i pokłady żaglowców będą dostępne dla odwiedzających od piątkowego popołudnia. Po dwóch stronach Odry pojawią się sceny muzyczne oraz strefy aktywności dla całych rodzin.

Pierwszy dzień Żagli rozpocznie się mocnym muzycznym akcentem. W piątek, 14 sierpnia, na scenie głównej w ramach Eska Music Tour wystąpią artyści reprezentujący różne pokolenia słuchaczy. Publiczność usłyszy wyjątkowe połączenie muzyki chóralnej i rocka – Chór Politechniki Morskiej oraz zespół Voo Voo. Następnie na scenie pojawi się Oskar Cyms, a później legendarny rockowy skład IRA. Wieczór zakończy koncert Dawida Kwiatkowskiego.

Muzyczną atmosferę na nabrzeżach uzupełni parada Bloco Pomerania Samba Port, która przemieni ulice wokół Wałów Chrobrego w kolorową przestrzeń pełną rytmu i energii, oraz szczecińskie zespoły, które opanują scenę na Łasztowni.

Sobota pełna sportowych emocji i koncertowych hitów

Sobotni program rozpocznie się aktywnie. Rano wystartuje Bieg pod Żaglami, a na Jeziorze Dąbie zawodnicy zmierzą się w Regatach o Puchar Prezydenta Miasta Szczecin. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć żeglarską rywalizację i poczuć sportowe emocje wydarzenia. A skoro mowa o sporcie – miłośników siatkówki zapraszamy w sobotę do odwiedzenia Wyspy Grodzkiej, gdzie będzie można spotkać zawodniczki Chemika Police i wspólnie z nimi potrenować.

Podczas Żagli będzie można odwiedzić pokłady żaglowców, a także wybrać się w rejs na jednej z jednostek i podziwiać Szczecin z perspektywy Odry. Do Szczecina przypłynie ponad 30 jednostek z Polski, Niemiec, Holandii oraz Skandynawii. Swój okrągły, bo 100-letni jubileusz będzie obchodzić Baltic Beauty, dla której przez trzy dni trwania festiwalu będzie rzeźbiony nowy galion. Na uwagę zasługiwać będą także inne gwiazdy – po raz pierwszy na naszym wydarzeniu pojawi się piękny holenderski żaglowiec Minerva, po remoncie wraca do nas uwielbiana ORP Iskra, a kawał historii odnajdziemy na legendarnym lodołamaczu Stettin, wybudowanym w 1933 roku w Szczecinie!

Emocji nie zabraknie także w strefach animacji. Na obu brzegach najmłodsi będą mogli wziąć udział w edukacyjnych warsztatach, koncertach, przedstawieniach czy po prostu wyskoczyć na piana party.

Wiele kolorowych barw i brzmień będzie można zobaczyć podczas IX Festiwalu Orkiestr Dętych o Puchar Prezydenta Miasta Szczecin. Setki roztańczonych mażoretek przejdą ulicami miasta i zaprezentują swoje układy musztry paradnej. To niezwykłe widowisko, na które warto sobie zarezerwować czas.

Wieczorem scena główna ponownie wypełni się muzyką. Podczas sobotniego koncertu wystąpią m.in. Young Leosia, Kinny Zimmer, Blacha 2115 oraz Janusz Walczuk.

Miłośnicy żeglarskich klimatów powinni odwiedzić także scenę szantową w Food Porcie na Łasztowni. W programie znalazły się koncerty zespołów takich jak EKT Gdynia, North Wind, IGA'cki Band czy Męski Chór Szantowy Zawisza Czarny. Nie zabraknie również warsztatów i pokazów tańca irlandzkiego przygotowanych przez zespół Sedina.

Rodzinny weekend pełen atrakcji

Żagle to wydarzenie dla całych rodzin. Specjalnie przygotowana strefa dziecięca przy Pomniku Mickiewicza zaoferuje najmłodszym uczestnikom mnóstwo zabawy – od warsztatów cyrkowych, przez animacje i spektakle, po koncerty dla dzieci.

Najmłodsi będą mogli także uczestniczyć w zabawach z bańkami mydlanymi, zajęciach artystycznych, pokazach i rodzinnych aktywnościach.

Na Łasztowni działać będzie Rodzinna Strefa pod Żaglami z animacjami ekologicznymi, strefą chill i aktywnościami sportowymi. Nie zabraknie również popularnych atrakcji, takich jak Wheel of Szczecin, lunapark czy strefy gastronomiczne.

Światła nad Odrą i niezwykły klimat miasta

Jednym z najbardziej widowiskowych punktów programu będzie pokaz dronów nad Wyspą Grodzką. Dziesiątki świetlnych punktów stworzą na niebie wyjątkowe obrazy inspirowane Szczecinem, wodą i żeglarskim charakterem miasta. Figury, które zostaną zaprezentowane, są efektem prac uczniów szczecińskich szkół podstawowych, którzy sami wymyślili i zaprojektowali poszczególne elementy pokazu.

Przez cały weekend na odwiedzających czekać będą także Jarmark pod Żaglami, Aleja Artystów, Aleja Zachodniopomorskie Smaki, Food Port, strefy edukacyjne, bezpieczeństwa i zdrowia oraz liczne atrakcje przygotowane przez partnerów wydarzenia.

Żagle 2026 to trzy dni wyjątkowej zabawy, niesamowitej atmosfery oraz niezapomnianych przeżyć. Warto być częścią tego wydarzenia.

Szczegółowy program oraz informacje na temat wydarzenia znajdziemy na stronie www.zagleszczecin.eu.