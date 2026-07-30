Dlaczego 1 sierpnia w Szczecinie zawyją syreny alarmowe? Znamy powód

Dlaczego 1 sierpnia w Szczecinie słychać syreny?

W sobotę, 1 sierpnia, dokładnie o 17:00, w Szczecinie oraz na całym Pomorzu Zachodnim zawyją syreny alarmowe. To celowe działanie, które nie ma na celu ostrzegania przed niebezpieczeństwem. Urządzenia wyemitują jednolity sygnał, który potrwa dokładnie 60 sekund.

Przedstawiciele Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wydali w tej sprawie specjalny komunikat:

„1 sierpnia o godz. 17:00, w 82. rocznicę Powstania Warszawskiego, na terenie województwa zachodniopomorskiego zostaną uruchomione syreny alarmowe. Ciągły dźwięk syren będzie trwał 1 minutę. Co roku, w rocznicę godziny ‘W’ sygnałem syren alarmowych upamiętniamy bohaterską postawę powstańców, walczących o wolną Polskę i ofiary cywilne, które zginęły w czasie powstania.”

Co oznacza data 1 sierpnia?

To właśnie 1 sierpnia 1944 roku, punktualnie o 17:00, wybuchło Powstanie Warszawskie. Była to największa akcja zbrojna Armii Krajowej wymierzona w hitlerowców. Walki trwały 63 dni i przyniosły śmierć dziesiątkom tysięcy ludzi, w większości cywilom. Ten zryw zbrojny, będący wyrazem niezwykłej odwagi i pragnienia wolności, trwale zapisał się w naszych dziejach.

Godzina „W”, będąca kryptonimem godziny wybuchu walk, to symboliczny czas rozpoczęcia insurekcji. W dzisiejszych czasach wycie syren w całej Polsce ma przypominać o tamtych heroicznych dniach i stanowić wyraz szacunku dla walczących.

Czy wycie syren 1 sierpnia oznacza niebezpieczeństwo?

Przedstawiciele władz uspokajają, że włączone syreny nie są sygnałem o żadnym realnym niebezpieczeństwie. Nie ma konieczności ukrywania się ani podejmowania jakichkolwiek środków ostrożności. Dźwięk ten to jedynie forma oddania czci i zachowania w pamięci uczestników i cywilnych ofiar Powstania Warszawskiego.

Osoby znajdujące się w przestrzeni publicznej mogą przystanąć w milczeniu, aby oddać hołd walczącym, choć nie ma takiego wymogu.

Minuta ciszy 1 sierpnia

Mimo że dźwięk syren potrwa zaledwie minutę, dla wielu rodaków to bardzo doniosła chwila skłaniająca do przemyśleń. W całym kraju obywatele przystają na chodnikach, w placówkach handlowych i na przystankach komunikacji miejskiej, aby przez 60 sekund oddać cześć tym, którzy 82 lata temu przelewali krew za niepodległość ojczyzny.

Quiz o Powstaniu Warszawskim. Ile o nim wiesz? Pytanie 1 z 10 Kiedy wybuchło Powstanie Warszawskie? 1 sieprnia 1944 r. 1 września 1939 r. 8 maja 1945 r. Następne pytanie