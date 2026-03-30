Ze Szczecina do Berlina w 90 minut

Ministerstwo Infrastruktury oraz PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły właśnie przetarg na przebudowę trasy nr 409 na odcinku od Szczecina Głównego do granicy państwa.

Głównym celem projektu jest likwidacja tzw. „wąskiego gardła”. Obecnie jednotorowa i niezelektryfikowana linia zmusza przewoźników do korzystania z ograniczonej floty spalinowej i częstych przesiadek. Po modernizacji trasa zyska drugi tor oraz pełną elektryfikację, co pozwoli pociągom rozwijać prędkość do 160 km/h. Dla podróżnych oznacza to rewolucję w rozkładzie jazdy - czas podróży ze Szczecina do Berlina skróci się o 30 minut, co pozwoli pokonać tę trasę w zaledwie 1,5 godziny.

Inwestycja o wartości ponad 800 milionów złotych przyniesie również ogromne zmiany w ruchu miejskim i podmiejskim. Plan zakłada budowę bezkolizyjnych wiaduktów kolejowych, między innymi przy ulicy Cukrowej w Szczecinie oraz w Rajkowie. To kluczowa informacja dla kierowców, którzy dziś tracą czas przed zamkniętymi szlabanami. Samochody będą przejeżdżać pod torami, co znacznie uprawni wyjazd z miasta w stronę Warzymic i Przecławia.

Pierwsze prace budowlane ruszą w 2027 roku. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwsi pasażerowie skorzystają z nowoczesnej i szybkiej linii kolejowej na początku 2029 roku.