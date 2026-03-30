Jak zaoszczędzić na paliwie?

Oliwia Rudnicka
2026-03-30 14:55

To pytanie od kilku tygodni zadają sobie niemal wszyscy Polacy.

Zamiast ryzykownych eksperymentów z internetu - warto skupić się na podstawach.

Jak oszczędzać bezpiecznie?

  1. Styl jazdy: unikanie gwałtownego przyspieszania i postawienie na płynny ruch (tzw. eco-driving)
  2. Stan techniczny: Regularna wymiana filtrów, w tym filtra paliwa, zapewnia optymalną pracę silnika
  3. Ciśnienie w oponach: Zbyt niskie ciśnienie generuje większy opór toczenia - co bezpośrednio przekłada się na wyższe spalanie

Takie działania mogą obniżyć spalanie paliwa o kilka, a nawet kilkanaście procent.

