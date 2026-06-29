Zderzenie hulajnogi elektrycznej z koparko-ładowarką. 49-letnia kobieta trafiła do szpitala

Policyjna akcja wobec użytkowników hulajnóg elektrycznych w regionie

W ubiegłą środę na terenie całego województwa zachodniopomorskiego funkcjonariusze przeprowadzili wzmożone kontrole osób poruszających się na hulajnogach elektrycznych i urządzeniach transportu osobistego. Mundurowi skupili się na przypominaniu o zasadach ruchu drogowego, dbając w ten sposób o bezpieczeństwo pieszych i kierujących tymi pojazdami.

W akcji uczestniczyli także policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim. Poddali kontroli 9 osób jeżdżących na hulajnogach, odkrywając przy tym dokładnie 9 naruszeń prawa. Sumarycznie tego dnia stróże prawa odnotowali aż 40 różnych wykroczeń.

Wypadek hulajnogi w Międzyzdrojach

Tego samego popołudnia doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Około godziny 14:00 w Międzyzdrojach, 49-letnia użytkowniczka hulajnogi elektrycznej uderzyła z niewyjaśnionych dotąd przyczyn w maszynę budowlaną — koparko-ładowarkę. Zderzenie było na tyle mocne, że kierująca jednośladem doznała ciężkich urazów ciała.

Służby zadysponowały na miejsce Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Poszkodowana została niezwłocznie zabrana na pokład śmigłowca i przetransportowana do placówki medycznej w Gryficach.

Użytkownicy hulajnóg elektrycznych w świetle przepisów i statystyk

Służby mundurowe przypominają, że osoba kierująca elektryczną hulajnogą traktowana jest jako pełnoprawny uczestnik ruchu na drodze. Wiąże się z tym konieczność bezwzględnego stosowania się do obowiązujących zasad, w tym zwłaszcza zachowania ostrożności oraz redukcji prędkości w zależności od sytuacji na jezdni. Nawet ułamek sekundy braku skupienia może prowadzić do tragedii, co pokazał incydent z Międzyzdrojów.

Przedstawiciele policji zaznaczają, że policyjne działania mają służyć przede wszystkim zapobieganiu. Mają one za zadanie wpłynąć na spadek liczby zdarzeń drogowych, a w konsekwencji chronić zdrowie i życie zarówno fanów hulajnóg, jak i innych osób na drodze.

Policja apeluje do kierujących hulajnogami o rozsądek i używanie kasków

Funkcjonariusze zwracają się z apelem do wszystkich, którzy przemieszczają się na hulajnogach z napędem elektrycznym, by pamiętali o kilku kluczowych zasadach. Zaleca się baczne obserwowanie tego, co dzieje się wokół, zachowywanie wzmożonej czujności oraz dostosowywanie tempa jazdy do warunków. Ponadto policjanci proszą o respektowanie prawa i zachęcają do nakładania kasku, który chroni głowę. Jak argumentują mundurowi, wspólne bezpieczeństwo opiera się na rozwadze każdego z uczestników ruchu.

Sonda Czy uważasz, że elektryczne hulajnogi są niebezpieczne? TAK, zdecydowanie NIE Nie mam zdania w tej sprawie