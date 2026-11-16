Drony, psy tropiące i śmigłowiec nie pomogły. Makabrycznego odkrycia dokonał rolnik

Zaginięcie Emilii Koprowskiej z Koszalina. Kłótnia na festiwalu i odkręcone koło

Wokół zniknięcia 37-letniej mieszkanki Koszalina od samego początku mnożyły się znaki zapytania. Emilia Koprowska zaginęła 30 sierpnia podczas muzycznego festiwalu techno „ZEN Wydm” organizowanego w Darłowie. Kobieta wybrała się na tę imprezę w towarzystwie męża, ale pomiędzy małżonkami wywiązała się tam ostra wymiana zdań, w rezultacie której dalszą część wydarzenia spędzali już oddzielnie.

Partner kobiety ujawnił w późniejszym czasie, że w trakcie awantury celowo unieruchomił auto małżonki poprzez odkręcenie jednego koła. W wypowiedziach dla mediów argumentował, iż chciał w ten sposób powstrzymać żonę przed samodzielnym odjazdem. Krótko po tym incydencie 37-latka przepadła bez wieści.

Oficjalne zawiadomienie o zaginięciu wpłynęło na policję 1 września, a więc dopiero po upływie dwóch dni od momentu zniknięcia kobiety.

Funkcjonariusze przesłuchali męża zaginionej w charakterze świadka. Jak dowiedziało się Radio ESKA, mężczyzna przyznał, że pokłócił się z żoną i osobno spędzili finał festiwalu. Kategorycznie odrzucał jednak jakiekolwiek sugestie, jakoby przyczynił się do jej zniknięcia.

Doniesienia medialne wskazywały na pewne nieścisłości w przedstawianych przez niego wersjach wydarzeń. W związku z tym mąż zaginionej zgodził się na badanie z użyciem wariografu.

Śledztwo w tej sprawie oficjalnie zainicjowała 23 września Prokuratura Okręgowa w Koszalinie. Do tej pory śledczy nie zdecydowali się na postawienie komukolwiek zarzutów.

Poszukiwania Emilii Koprowskiej i udział Krzysztofa Rutkowskiego

Zniknięcie 37-latki dało początek zakrojonym na szeroką skalę działaniom terenowym. W poszukiwania Emilii włączyli się funkcjonariusze policji, ratownicy oraz wielu wolontariuszy.

Uczestnicy akcji dokładnie sprawdzali nadmorskie plaże, wydmy, lasy oraz rejon jeziora Kopań. Służby wspomagały się specjalistycznym sprzętem, takim jak drony, łodzie czy śmigłowiec, a w terenie pracowały psy tropiące. Ponadto w działania poszukiwawcze zaangażował się popularny detektyw Krzysztof Rutkowski.

Zaangażowanie ogromnych sił i zaawansowanej technologii nie przyniosło jednak rezultatu i wciąż nie było wiadomo, co przytrafiło się mieszkance Koszalina.

Kolejne tygodnie nie przynosiły rozwiązania zagadki losu zaginionej kobiety. Dopiero w niedzielę, 15 listopada, w sprawie nastąpił nieoczekiwany przełom.

Odnaleziono zwłoki w pobliżu jeziora Kopań. Sprawę bada prokuratura w Koszalinie

Wstrząsającego znaleziska dokonano na terenach sąsiadujących z miejscowością Palczewice, w pobliżu jeziora Kopań. Miejscowy rolnik, który wyszedł na spacer ze swoim czworonogiem, natknął się na polu na ludzkie ciało, leżące w odległości przekraczającej 150 metrów od linii brzegowej akwenu.

Znalazca bezzwłocznie zaalarmował odpowiednie służby. Zastanawiający jest fakt, że ten sam rolnik kilka tygodni wcześniej wykonywał w tym miejscu prace polowe i wówczas niczego podejrzanego tam nie dostrzegł.

Dziennikarze Radia ESKA ustalili podczas rozmów z lokalną społecznością, że obszar ten był już wcześniej sprawdzany przez ekipy poszukiwawcze. Ponadto w tej samej okolicy odnaleziono wcześniej plecak, który należał do poszukiwanej 37-latki.

Odnalezione ciało leżało w odległości niespełna czterech kilometrów od miejsca, gdzie wcześniej podjęto bagaż kobiety. Takie okoliczności skłaniają do pytań o dokładność dotychczasowych działań, choć nie ma pewności, czy sprawdzono wcześniej dokładnie ten wycinek pola i w jakich warunkach pracowali tam ratownicy.

Pod nadzorem prokuratora przeprowadzono na miejscu szczegółowe oględziny. Od razu było widać, że odnalezione ciało znajduje się w fazie zaawansowanego rozkładu.

„Zwłoki są w stanie bardzo daleko posuniętego rozkładu” – przekazała prokurator Ewa Dziadczyk z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Reprezentująca prokuraturę śledcza dodała, że zabezpieczone przy zwłokach elementy garderoby oraz przedmioty osobiste z ogromnym prawdopodobieństwem należały do zaginionej Emilii Koprowskiej.

Mąż Emilii Koprowskiej zabiera głos po odnalezieniu ciała żony

W obliczu tragicznego odkrycia milczenie przerwał również małżonek poszukiwanej 37-latki. „To zwłoki mojej żony!” – przekazał mężczyzna.

Jednocześnie skierował on słowa podziękowania do wszystkich ludzi, którzy przez minione tygodnie brali czynny udział w akcji poszukiwawczej.

Mimo że śledczy mają niemal całkowitą pewność co do tego, iż natrafiono na ciało mieszkanki Koszalina, to stuprocentową weryfikację tożsamości mogą przynieść dopiero testy genetyczne.

Sekcja zwłok Emilii Koprowskiej. Nowe ustalenia Radia ESKA

Tymczasem na jaw wychodzą kolejne niezwykle ważne fakty dotyczące tego śledztwa. Z informacji zdobytych przez Radio ESKA wynika, że przeprowadzona sekcja zwłok nie dała jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o przyczynę zgonu kobiety znalezionej niedaleko jeziora Kopań.

Aby precyzyjnie ustalić, co doprowadziło do śmierci, biegli będą musieli wykonać szereg dodatkowych, specjalistycznych analiz.

Ustalenia te rzucają nowe światło na wcześniejsze spekulacje dotyczące okoliczności zgonu 37-latki. Początkowo brano pod uwagę scenariusz zakładający śmierć przez powieszenie, ale rezultaty przeprowadzonej sekcji nie dały podstaw do potwierdzenia tej hipotezy.

Prowadzący sprawę prokuratorzy wciąż traktują wszystkie hipotezy śledcze na równi, nie odrzucając przy tym możliwości, że do śmierci przyczyniły się osoby trzecie.

„Na tę chwilę wszystko jest brane pod uwagę” – zaznaczyła wcześniej prokurator Ewa Dziadczyk.

Mąż Emilii Koprowskiej po dokonaniu tragicznego odkrycia zabrał głos i krótko stwierdził w mediach: „To moja żona”.

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Poszukiwania nad jeziorem Kopań. Mieszkańcy komentują odnalezienie zwłok

Kulisy niedzielnego znaleziska sprawiają, że w sprawie pojawia się coraz więcej wątpliwości. Przez przeszło dwa miesiące w zakrojonej na szeroką skalę akcji brały udział liczne służby wspierane przez zaawansowaną technologię.

Mimo tych wysiłków przełom przyniosło dopiero zupełnie przypadkowe wyjście miejscowego rolnika na spacer z psem.

Szczególne zdziwienie budzą doniesienia Radia ESKA wskazujące na to, że ten rejon był już uprzednio przeczesywany. Rozmówcy stacji z okolicznych miejscowości potwierdzili obecność służb na tym obszarze oraz wcześniejsze odnalezienie tam plecaka należącego do 37-latki.

Pojawiają się więc pytania, czy ten konkretny fragment ziemi został należycie skontrolowany oraz czy wysoka roślinność bądź rzeźba terenu mogły zamaskować obecność zwłok, a może ciało znalazło się tam już po zakończeniu działań w tym sektorze.

Wszystkie te kwestie pozostają na razie bez jednoznacznej odpowiedzi. Na obecnym etapie postępowania brakuje jakichkolwiek dowodów pozwalających zarzucić służbom niedopełnienie obowiązków podczas prowadzonych poszukiwań.