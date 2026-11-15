Emilia Koprowska nie żyje? Prokuratura komentuje znalezienie ciała w rejonie Darłowa

Emilia Koprowska odnaleziona? Prokuratura o zwłokach pod Darłowem

Od niedzielnego poranka 15 listopada napływały doniesienia o odnalezieniu ludzkich szczątków w okolicach Darłowa. Zwłoki zlokalizowano na terenie objętym poszukiwaniami zaginionej Emilii Koprowskiej.

Sprawą zajmował się między innymi Krzysztof Rutkowski. Przekazał on, że według posiadanych przez niego ustaleń znalezione zwłoki niemal ze stuprocentową pewnością należą do poszukiwanej kobiety.

Rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Koszalinie zorganizowała o godzinie 14:30 konferencję prasową dotyczącą tego zdarzenia. Jeszcze przed jej rozpoczęciem potwierdzono, że odnalezione ciało to zwłoki kobiety.

„Jest duże prawdopodobieństwo, że odnalezione ciało należy do Emilii Koprowskiej. Wskazuje na to ubiór kobiety i rzeczy znalezione przy niej” - poinformowała na spotkaniu z dziennikarzami prokurator Ewa Dziadczyk.

„Z uwagi na duży rozkład ciała możliwe, że będą potrzebne badania DNA” - dodała reprezentująca prokuraturę rzeczniczka.

Śledczy przekazali też informacje o przyczynach tragedii, z których wynika, że zgon nastąpił na skutek powieszenia.

Makabrycznego znaleziska dokonał dzisiejszego ranka przypadkowy przechodzień wyprowadzający psa w lesie nieopodal jeziora Kopań. Ciało leżało w odległości niespełna czterech kilometrów od punktu odnalezienia plecaka zaginionej.

Ten sam człowiek kilka tygodni temu prowadził w tej okolicy prace polowe, jednak wówczas nie natknął się na żadne ślady ciała.

Obecnie śledczy planują przeprowadzenie szczegółowych badań sekcyjnych, które pozwolą ustalić dokładny przebieg zdarzeń i odpowiedzieć na pytanie, czy do śmierci kobiety przyczyniły się osoby trzecie.

Kulisy zaginięcia Emilii Koprowskiej na festiwalu w Darłowie

Kontakt z 37-letnią Emilią Koprowską urwał się 30 sierpnia bieżącego roku. Kobieta uczestniczyła wtedy wraz z mężem w odbywającym się w Darłowie festiwalu muzyki techno. W trakcie imprezy pomiędzy małżonkami wywiązała się sprzeczka, po której 37-latka zamówiła taksówkę i opuściła pojazd w rejonie wydm, nie dając już więcej znaku życia.

Później jeden z miejscowych rolników natknął się na swoim polu na porzucony plecak oraz telefon należący do Emilii. Biegłym udało się złamać zabezpieczenia urządzenia i odczytać część zapisanych w nim danych.

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