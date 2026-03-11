Żądali kilku milionów dolarów za odszyfrowanie danych - prokuratura wszczyna śledztwo!

Najważniejsza z nich to ta, że szpital pracuje według planów, tylko wolniej i w wersji papierowej. Prokurator Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie potwierdza, że rozpoczęło się śledztwo w tej sprawie:

- Przedmiotem śledztwa jest czyn zabroniony polegający na zmianie danych informatycznych poprzez ich zaszyfrowanie złośliwym oprogramowaniem (atak typu ,,ransomware”), połączony z żądaniem od pokrzywdzonego korzyści majątkowej za przywrócenie dostępu w kwocie kilku milionów dolarów, przez co sprowadzono niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób będących pacjentami Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie i korzystających z udzielanych przez placówkę świadczeń medycznych - mówi Prokurator Julia Szozda

Szpital złożył zawiadomienie do Urzędu Ochrony Danych Osobowych o możliwej utracie wrażliwych danych pracowników, pacjentów i kontrahentów. Władze placówki proszą również o zastrzeżenie numerów PESEL, zmianę haseł czy wykupienie alertów BIK.