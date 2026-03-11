Kurort walczy z dzikami. Rozdają za darmo specjalny preparat

Dziki opanowały Świnoujście

Świnoujski magistrat wychodzi naprzeciw problemom mieszkańców, oferując darmowe preparaty odstraszające dziki. Dzikie zwierzęta coraz śmielej zapuszczają się na tereny zamieszkałe przez ludzi, stwarzając potencjalne zagrożenie. Jak informuje Urząd Miasta, preparat jest bezpieczny dla ludzi i środowiska, co pozwala na jego stosowanie w pobliżu domów i innych zabudowań.

Darmowy preparat na dziki w Świnoujściu – gdzie odebrać?

Bezpłatny preparat odstraszający dziki można odebrać w Wydziale Ochrony Środowiska i Leśnictwa Urzędu Miasta w Świnoujściu. Urzędnicy podkreślają, że dziki przyzwyczajają się do obecności ludzi i coraz częściej szukają pożywienia w pobliżu osiedli mieszkaniowych.

- To ekologiczny, biodegradowalny płyn o intensywnym zapachu, który skutecznie zniechęca dziki do przebywania w miejscach, gdzie jest stosowany. Preparat jest bezpieczny dla ludzi i środowiska, więc można go stosować w pobliżu zabudowań, na prywatnych posesjach czy w okolicach śmietników – wyjaśnia Wojciech Basałygo z Urzędu Miasta w Świnoujściu.

Apel do mieszkańców – jak skutecznie walczyć z dzikami?

Oprócz udostępnienia preparatu odstraszającego, magistrat apeluje do mieszkańców o przestrzeganie kilku zasad, które pomogą w ograniczeniu obecności dzików w mieście. Przede wszystkim, należy unikać dokarmiania dzikich zwierząt, zamykać śmietniki przy posesjach oraz wiaty śmietnikowe, a także nie pozostawiać otwartych worków ze śmieciami obok pojemników. Ważne jest również, aby nie wyrzucać resztek jedzenia w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

- Stosowanie preparatu w połączeniu z właściwym zabezpieczeniem odpadów i niedokarmianiem dzików skutecznie zmniejszy ich obecność w mieście – dodaje Wojciech Basałygo.

Władze Świnoujścia planują również ponowne ustawienie specjalistycznych odstraszaczy, które były stosowane w ubiegłym roku. Działania te mają na celu zwiększenie skuteczności walki z dzikami i poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

