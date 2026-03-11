Najlepsza pizza w Szczecinie - TOP 10 szczecińskich pizzerii

Najlepsza pizzeria w Szczecinie - LISTA
Kiedy dopada nagły głód, planujemy niezobowiązujące spotkanie ze znajomymi, szukamy idealnego miejsca na rodzinny obiad, czy po prostu marzymy o kawałku doskonale wypieczonego ciasta z ulubionymi dodatkami, często nasze myśli kierują się ku jednemu – pizzerii. To miejsce, które od lat niezmiennie króluje w rankingach najchętniej wybieranych lokali gastronomicznych, oferując szeroki wachlarz smaków i stylów, od klasycznej Neapolitany po regionalne wariacje. Właśnie wtedy wielu zadaje sobie pytanie: gdzie jest najlepsza pizzeria w Szczecinie?
- Olio Pizza Napoletana
- Adres: Jagiellońska 10/U4, 70-437 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Wspaniale! Wszystko top. Pizza z najlepszymi składnikami, bardzo duży wybór więc znajdzie się coś odpowiedniego dla każdego, na mały i większy głód. Przemiła obsługa, uczynna, pomocna i z wielkim sercem także dla najmniejszych, czworonożnych gości. A wystrój-boho-różowa bajka. Polecam odwiedzić i zasmakować się we włoskich smakach."
- Boskie CIAO! pizza-birra-vino
- Adres: plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "TOP. Po prostu top... Zacznę od wyglądu restauracji, po prostu niepowtarzalna, klimat tak bardzo w moim stylu... niczym w gotyckim zamku, a do tego nowocześnie, ciut industrialnie. Zapachy rozchodzą się już od wejścia! Zupa sezonowa z fioletowych warzyw super, Carbonara niebo w gębie, pizza przepyszna, składniki na najwyższym poziomie, placek idealny, tak jak to powinno być w Neapoletanie! Podobno można z pieskami, co na pewno sprawdzimy, bo to pewne że będziemy wracać!"
- Ideolo Pizza
- Adres: al. Wyzwolenia 44a, 71-500 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Pyszna Margharita i Szynkowa, dobre, cienkie ciasto. A absolutna rewelacja to Salami pod Rukolą - pikantne salami, rukola i mascarpone! Zaskakująco pyszne połączenie :) Fajny wystrój, miła obsługa i atrakcyjne ceny. Miejsce przyjazne dzieciom, ale pary też będą dobrze tam się czuły. Polecamy!"
- Pizzeria Gryf
- Adres: 26 Kwietnia 13B, 71-126 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Szukając nowej pizzerii, do której chciałbym wracać, trafiłem na Gryfa – i to był absolutny strzał w dziesiątkę! Zamówiona 60-tka była idealna: chrupiące, świetnie wypieczone ciasto, bardzo dobre składniki i smaczny sos czosnkowy.Do tego cena niewygórowana, co tylko potwierdza, że dobra pizza nie musi kosztować fortuny.Od dziś Pizzeria Gryf to mój ulubiony adres w okolicy – na pewno jeszcze tu wrócę! P.s. to nie jest lokal, w którym można usiąść przy stoliku. Zamawiasz i odbierasz. Ewentualnie dowóz przez Pyszne etc."
- Wykręcona
- Adres: Marii Dąbrowskiej 13, 70-785 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Pizza jedzona na miejscu, ogólnie pozytywne wrażenie. To pizzeria w formie budki, ale z dużą, zadaszoną przestrzenią do siedzenia. Dużo miejsc, czysto i schludnie, fajny klimat na szybki posiłek. Pizza dobra, solidna, bez wielkich fajerwerków, ale wszystko na swoim miejscu. Obsługa w porządku. Jeśli ktoś szuka normalnej, uczciwej pizzy w luźnej atmosferze, to warto zajrzeć."
- Pizza Heaven Szczecin
- Adres: Zygmunta Krasińskiego 99/U1, 71-899 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Pizza bardzo dobra w dowozie,60 cm GIGANTYCZNA super, że można komponować 50/50 dwie różne pozycje... 3 osoby na pewno nie będą głodne . Zamawiałem kilka razy i nigdy się nie zawiodłem, smak, składniki zawsze trzymają standard co jest dużym plusem bo zawsze wiesz czego się można spodziewać i jeżeli komuś podpisuje wie czego może się spodziewać. Polecam"
- Epicka
- Adres: Księcia Bogusława X 1-2 1, 71-899 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Lubię wracać do tego miejsca. Przepyszne pizze i makarony, warte czekania na stolik w kolejce.Kompozycje epickich pizz są świetne, wszystko idealnie się dopełnia tworząc bombę smaków. Zawsze wychodzę zajedzona i usatysfakcjonowana.Dziś spróbowałam pizzy Mi Scusi! i to był dobry wybór. Genialne połączenie smaków mimo, że na co dzień pizza z ananasem byłaby na szarym końcu mojego wyboru. Tutaj ananas został zamarynowany w miodzie z czosnkiem i limonką i to zdecydowanie zrobiło robotę! Najlepsza odsłona ananasa.Miejsce samo w sobie cieszy oko, wystrój trafia w mój gust."
- HOCKI PLACKI - Pizza rzymska & inne dania
- Adres: Śląska 7, 70-431 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Przepyszna pizzaKelner bardzo pomocny, proponuje dania, w międzyczasie podchodzi i pyta czy wszystko w porządku. Jedyny minus to brak możliwości doliczenia NAPIWKU przy płatności kartą. A to bardzo szkoda, bo wielu z nas nie ma przy sobie pieniędzy i było mi niezręcznie, bo kelner na to ZASŁUGUJE. Także daję to do rozważenia."
- Tkacka Pizza Kraftowa
- Adres: Tkacka 2a, 70-561 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Tkacka Pizza Kraftowa to kameralna restauracja położona niedaleko centrum Szczecina, w spokojnej, bocznej uliczce. Lokal urządzony jest klimatycznie – w przytulnych, stonowanych barwach, które tworzą miłą atmosferę. Choć niewielki, robi świetne wrażenie.Największe wrażenie robi jednak jedzenie – pizza jest po prostu wyśmienita, bez przesady mogę powiedzieć, że to najlepsza, jaką kiedykolwiek jadłem. Menu oferuje bardzo szeroki wybór, w tym wiele nietypowych i oryginalnych kompozycji, które zaskakują smakiem.Widać też, że miejsce cieszy się dużym zainteresowaniem – zarówno w lokalu, jak i w zamówieniach na dowóz. Z pełnym przekonaniem mogę polecić to miejsce każdemu miłośnikowi pizzy."
- Pecorino Pizza & Pasta
- Adres: al. Piastów 73, 70-330 Szczecin
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Po kulinarnych podbojach w Szczecinie, muszę przyznać, że Pecorino Pizza&Pasta znalazło specjalne miejsce na dnie mojego serca (żołądka również ). Nienachalna, subtelnie miła obsługa, jak i klimat lokalu zdają się być jakoby odrębnym dodatkiem do smaku. To wszystko to jakby nie powiedzieć nic, należy przekonać sie samemu. Polecam!"