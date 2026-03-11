Rajd po plaży mógł zakończyć się nieszczęściem. Policja ostrzega: to jest zabronione!

Szaleńcza przejażdżka po plaży

Jak ustalili policjanci, mężczyzna kierujący quadem – mimo cofniętych uprawnień do prowadzenia pojazdów – zdecydował się na jazdę po plaży. Podczas interwencji przyznał również, że wcześniej zażywał środki odurzające. W pewnym momencie jego nieodpowiedzialne zachowanie doprowadziło do groźnego incydentu. Quad najechał na jedną z leżących na piasku stalowych lin rybackich. Lina gwałtownie się naprężyła i z dużą siłą odbiła, uderzając stojącą obok kobietę. Poszkodowana została przetransportowana do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego.

Kierowca pod lupą policji

Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę i pobrali mu krew do badań na obecność środków odurzających. Jak podkreślają, sprawa jest poważna – prowadzone jest postępowanie, które ma szczegółowo wyjaśnić wszystkie okoliczności zdarzenia oraz doprowadzić do pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności karnej.

Policja przypomina: pojazdy mechaniczne na plaży są zakazane

Komenda Powiatowa Policji w Kamieniu Pomorskim apeluje o rozsądek i przypomina, że poruszanie się pojazdami mechanicznymi po plaży – w tym quadami – jest zabronione. To nie tylko wykroczenie, ale w określonych sytuacjach również przestępstwo. Plaża jest miejscem wypoczynku, gdzie każdego dnia przebywają setki osób, a wjazd pojazdem mechanicznym stwarza realne zagrożenie dla ich bezpieczeństwa.

Zero tolerancji dla łamania przepisów

Policja zapowiada zdecydowane działania wobec osób, które lekceważą obowiązujące przepisy i wjeżdżają pojazdami mechanicznymi na plaże. Każdy taki przypadek będzie traktowany stanowczo, a wobec sprawców wyciągane będą konsekwencje przewidziane przez prawo.

„Bezpieczeństwo osób wypoczywających nad morzem zależy od nas wszystkich”

– przypominają mundurowi.

