Pijana Polka urządziła piekło w niemieckim pociągu. Szokujący powód ataku na współpasażerkę

Skandaliczne zachowanie Polki w pociągu

Groźna sytuacja miała miejsce na niemieckiej części wyspy Uznam niedaleko Świnoujścia. Służby federalne otrzymały zgłoszenie od dyżurnego ruchu o niebezpiecznych wydarzeniach w składzie Usedomer Bäderbahn. Po przyjeździe funkcjonariuszy na stację Seebad Ahlbeck zastano zaatakowaną pasażerkę na peronie oraz agresywną 38-latkę przed budynkiem stacji kolejowej.

Sprawczyni całego zamieszania wylegitymowała się polskim paszportem. Choć policyjne rejestry nie wykazały u niej wcześniejszych konfliktów z prawem, to obecni na miejscu świadkowie jednoznacznie wskazali obywatelkę naszego kraju jako główną prowodyrkę całego zdarzenia.

Wulgarny atak i groźby na tle narodowościowym

Obserwatorzy zdarzenia zgodnie relacjonowali, że zarzewiem konfliktu stała się zwykła prośba o wskazanie wolnego fotela. Słysząc odpowiedź współpasażerki, 38-latka niespodziewanie wpadła w furię i zaatakowała siedzącą kobietę.

Następnie z ust agresorki padły wulgarne wyzwiska:

„Ty k***o!", "Ja ci przy****lę!”, „Ty pieprzona Ukrainko!”

Oprócz tego zbulwersowana pasażerka sformułowała przerażające ostrzeżenie:

„Jak cię jeszcze raz znajdę, to cię zabiję!”

Kulminacyjnym punktem fizycznej agresji było chamskie zachowanie napastniczki, która ostatecznie napluła swojej ofierze bezpośrednio w twarz.

Ponad dwa promile i interwencja niemieckich służb

Badanie trzeźwości jednoznacznie potwierdziło, że podróżna znajdowała się pod silnym działaniem napojów wyskokowych, mimo jej zapewnień o wypiciu wyłącznie dwóch piw. Urządzenie pomiarowe wykazało aż 2,19 promila alkoholu w jej organizmie. Zaskakujący pozostaje jednak fakt, że zatrzymana komunikowała się bardzo logicznie i rozumiała otaczającą ją rzeczywistość.

Tamtejsi stróże prawa nie zbagatelizowali agresywnego wybryku. Wszczęto oficjalne procedury karne obejmujące kierowanie karalnych gróźb, rażące znieważenie innej osoby oraz bezprawne naruszenie nietykalności cielesnej.

Szokujący przebieg podróży na turystycznej trasie

Całe zajście wywołało ogromne przerażenie wśród osób podróżujących tym składem, zwłaszcza że awantura wybuchła w środku dnia na popularnym szlaku wycieczkowym. Banalna kwestia zajęcia miejsca siedzącego w komunikacji zbiorowej przerodziła się w niebezpieczny pokaz wulgaryzmów i werbalnych zapowiedzi pozbawienia życia.

