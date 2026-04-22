Za Nami III. Konferencja "Zachodniopomorskie Mosty Współpracy"

Krzysztof Baziuniak
2026-04-22 17:03

Wydarzenie odbyło się w Łobzie, a jego organizatorzy wzięli sobie za cel wymianę doświadczeń i wiedzy pomiędzy samorządami i mieszkańcami regionu.

i

III edycja wydarzenia odbyła się 21 kwietnia 2026 r. w Hali Sportowo‑Widowiskowej w Łobzie, ponownie zgromadząc szerokie grono przedstawicieli samorządów, administracji rządowej, biznesu, instytucji publicznych oraz mieszkańców regionu. Spotkanie miało na celu wzmacnianie współpracy międzysektorowej oraz tworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń i budowania trwałych relacji na rzecz rozwoju Pomorza Zachodniego.

Organizatorzy: Radny Województwa Zachodniopomorskiego Damian Simiński, starosta łobeski Edward Arys oraz burmistrz Łobza Piotr Ćwikła – podkreślali, że wydarzenie ma być mostem łączącym ludzi, instytucje i pomysły, a jego celem jest tworzenie trwałej platformy współpracy na rzecz rozwoju regionu.