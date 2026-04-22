Wielki powrót klasyków do Szczecina

Szczecińska Łasztownia znów zamieni się w miejsce spotkania pasjonatów motoryzacji. Już w najbliższą niedzielę o 14:00 odbędzie się huczne Rozpoczęcie Sezonu z Klasycznym Szczecinem. To wydarzenie, które od lat łączy pokolenia i przyciąga tłumy fanów unikalnych maszyn.

Zainteresowanie było ogromne - do organizatorów wpłynęło aż 500 zgłoszeń. Po przeprowadzonej selekcji, na Łasztowni zobaczymy 320 wyjątkowych samochodów oraz 30 motocykli i motorowerów. Co jednak z tymi, którzy nie zdążyli wysłać zgłoszenia przez internet? Organizatorzy pomyśleli również o nich. Dla osób z „wyjątkowymi” pojazdami przewidziano 50 dodatkowych miejsc, dlatego warto przyjechać i pokazać swoją perełkę.

Jesteśmy otwarci na ludzi, chcemy, żeby pasja do klasyków łączyła, a nie dzieliła - mówi Mateusz Borskowicz, założyciel Klasycznego Szczecina.

Rozpoczęcie sezonu to dopiero początek. W kalendarzu Klasycznego Szczecina na ten rok zaplanowano jeszcze 11 innych spotkań.