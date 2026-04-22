Szpitale powiatowe protestują, a Ministerstwo Zdrowia uspokaja

Oliwia Rudnicka
2026-04-22 12:18

Trwa Czarny Tydzień, podczas którego placówki sprzeciwiają się wprowadzonym limitom NFZ na badania diagnostyczne, takie jak rezonans, tomografia czy endoskopia.

Wiceminister Zdrowia Katarzyna Kacperczyk zapewnia, że prowadzony jest dialog z różnymi środowiskami, monitorowane są akcje protestacyjne i dlatego nie ma żadnego zagrożenia dla pacjentów.

Myślę, że nie będzie takiego wydłużenia kolejek. Co więcej, ci pacjenci, którzy najbardziej potrzebują tych badań, będą się dostawali szybciej. Bo chyba nie jest dla nikogo tajemnicą, że te kolejki były - mówi Wiceminister Zdrowia Katarzyna Kacperczyk.

Priorytet mają zyskać pacjenci onkologiczni, co ma skrócić czas oczekiwania na diagnostykę tym, dla których jest ona ratunkiem życia.

