Usłyszeli alarm w oknie życia. Przy chłopcu znajdowała się karteczka

W oknie życia w Goleniowie znaleziono dziecko

- W ubiegły piątek, 17 kwietnia bieżącego roku w oknie życia znajdującym się na terenie szpitala przy ulicy Nowogardzkiej 2 w Goleniowie pozostawiono dziecko w wieku około półtora roku. Na miejsce niezwłocznie skierowani zostali policjanci. Dziecko trafiło do szpitala w celu przeprowadzenia szczegółowych badań oraz oceny jego stanu zdrowia - przekazała w rozmowie z reporterem Radia ESKA Aleksandra Głowacka z goleniowskiej policji.

Jak dodała, decyzją sądu rodzinnego dziecko zostało objęte tymczasową pieczą zastępczą.

Przy chłopcu znajdowała się karteczka

Prezes Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie Piotr Budek powiedział natomiast, że alarm w oknie życia uruchomił się ok. godz. 16:00. - Nasz pracownik izby przyjęć udał się niezwłocznie do tego okna, gdzie znalazł dziecko. To był chłopiec w wieku około półtora roku, przy którym znajdowała się karteczka z imieniem i datą urodzenia. Dziecko zostało od razu otoczone opieką ze strony naszego personelu szpitala - zaznaczył.

Maluch szybko został zbadany przed pediatrę, a o zdarzeniu poinformowano policję oraz miejscowe Centrum Pomocy Rodzinie. - Z tej informacji, którą w dniu dzisiejszym otrzymałem, to dziecko zostało odebrane przez pracowników socjalnych i tymczasowo umieszczone w rodzinnym domu dziecka w Nowogardzie - dodał prezes Budek.

