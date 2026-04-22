Future Connect: Networking dla studentów i pracodawców

Jego celem jest wspieranie rozwoju zawodowego studentów poprzez bezpośredni kontakt z pracodawcami oraz inspirujące spotkania zabsolwentami, którzy z powodzeniem rozwijają budują kariery w obszarze nauk ścisłych i przyrodniczych.

W programie wydarzenia przewidziana jest moderowana debata absolwencka poświęcona ścieżkom kariery, kompetencjomprzyszłości oraz praktycznym aspektom wejścia na rynek pracy.

Drugą część wydarzenia stanowi strefa stoisk pracodawców i instytucji partnerskich, oferujących pracę, staże, praktyki, wizyty studyjne oraz współpracę projektową.

Wydarzenie ma charakter otwartego spotkania Rady Pracodawców Wydziału i stanowi element budowania trwałych relacji pomiędzyuczelnią a otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Szczegółowe informacje i lista firm biorących udział w wydarzeniu dostępne jest w tym miejscu.