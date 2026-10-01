Za kilka dni potężne wybuchy na morzu. Jest komunikat wojska

Miny morskie w Świnoujściu. Wojsko wyznaczyło strefy bezpieczeństwa

Już w nadchodzący poniedziałek w okolicach Świnoujścia będzie można usłyszeć wybuchy, jednak nie jest to powód do niepokoju. Od 5 października rozpocznie się proces neutralizacji pięciu brytyjskich min morskich pamiętających czasy II wojny światowej. Te niebezpieczne pozostałości zostały znalezione podczas prac przy budowie nowego falochronu w porcie. Akcja saperów ma potrwać do 8 października, a w tym czasie na okolicznych akwenach i wybrzeżu obowiązywać będą czasowe ograniczenia.

Szczegóły zaplanowanej akcji przekazała do wiadomości publicznej 8. Flotylla Obrony Wybrzeża stacjonująca w Świnoujściu. Zgodnie z podanymi informacjami, całkowita waga odnalezionych niewybuchów wynosi blisko 3,5 tony. Prace minerskie wystartują w poniedziałek równo o godzinie 8:00 i zakończą się w czwartek.

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Unieszkodliwieniem znaleziska zajmą się wyspecjalizowani nurkowie minerzy, na co dzień służący w 12. Dywizjonie Trałowców. Zgodnie z przyjętą procedurą, ładunki będą najpierw wypalane, a następnie poddane detonacji głęboko pod powierzchnią wody. W realizację tego skomplikowanego zadania zaangażowanych będzie kilkudziesięciu wykwalifikowanych marynarzy.

Na czas trwania prac minerskich ustanowione zostaną specjalne strefy bezpieczeństwa, obejmujące pas wybrzeża ciągnący się od niemieckiego kurortu Ahlbeck, przez Świnoujście, aż po plaże w Międzyzdrojach. Tereny nadmorskie nie zostaną zamknięte dla osób spacerujących, jednak wprowadzony zostanie zakaz wchodzenia do Bałtyku i uprawiania jakichkolwiek sportów wodnych w wyznaczonym rejonie.

Morska strefa ochronna obejmie obszar rozciągający się na odległość do 8,8 km w głąb morza. Ponadto, w odległości 821 metrów od miejsca przeprowadzania detonacji wprowadzony zostanie zakaz ruchu jednostek pływających. Dodatkowo zawieszone będą wszelkie prace podwodne na terenie samego portu w Świnoujściu.

Niewybuchy to brytyjskie lotnicze miny morskie należące do typów Mark IV, V oraz VI. Mają one wymiary sięgające blisko 3 metrów długości i z wyglądu przypominają duże torpedy. Wnętrze każdej z nich skrywa od 350 do nawet 550 kilogramów materiału wybuchowego. Łączna moc pięciu ładunków odpowiada eksplozji około 2,5 tony trotylu.

Niewybuchy leżą na głębokości mniej więcej 10 metrów, w odległości zaledwie jednego kilometra od działającego Terminala LNG w Świnoujściu. W okresie działań zbrojnych II wojny światowej miny tego rodzaju były zrzucane przez alianckie samoloty w celu zablokowania strategicznego wejścia do portu.

W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa podczas operacji, zaangażowane zostaną liczne służby, w tym funkcjonariusze policji, Straż Graniczna, jednostki straży pożarnej, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej oraz lokalna straż miejska. Osoby przebywające w okolicy mogą również spodziewać się komunikatów ostrzegawczych w formie alertów RCB.