Alarm na morzu z powodu detonacji. Ostrzeżenie dla Polski i Niemiec

Zakaz wejścia do wody z powodu neutralizacji min w Świnoujściu

Informację o planowanej akcji przekazały władze gminy Ostseebad Heringsdorf. W komunikacie wskazano, że w dniach 5-8 października w okolicach Świnoujścia odbędzie się neutralizacja powojennych min morskich na Bałtyku. Działania te mają trwać codziennie około ośmiu godzin, rozpoczynając się wraz z ze wschodem słońca.

Największym utrudnieniem dla turystów będzie całkowity zakaz wchodzenia do wody. Podczas trwania akcji niedozwolona będzie kąpiel oraz uprawianie jakichkolwiek sportów wodnych w wyznaczonej strefie bezpieczeństwa.

Strefa bezpieczeństwa na Bałtyku przekroczy polsko-niemiecką granicę

Z informacji przekazanych przez serwis "Nordkurier" wynika, że utrudnienia odczują zarówno turyści z Polski, jak i z Niemiec.

Obecne wytyczne nie przewidują jednak całkowitego zamykania plaż w tamtym rejonie. Zakaz obejmie wyłącznie przebywanie bezpośrednio w wodzie oraz wszelkie formy aktywności na morzu. Specjalna strefa ochronna będzie wyznaczona na odcinku od niemieckiej miejscowości Ahlbeck aż po Lubiewo w pobliżu Międzyzdrojów.

Bałtyk pełen powojennych pozostałości. Neutralizacja niewybuchów

Morze Bałtyckie uchodzi za jeden z najbardziej zanieczyszczonych militarnie zbiorników wodnych na świecie. Okolice Świnoujścia to miejsce, gdzie regularnie odnajduje się miny i inne niebezpieczne obiekty z okresu II wojny światowej. Pozbycie się tych przedmiotów ma kluczowe znaczenie zarówno dla ochrony mieszkańców, jak i lokalnego środowiska.

Z najnowszych doniesień wynika, że na wschód od Świnoujścia trwają zaawansowane prace przygotowawcze do nowych inwestycji portowych i terminalowych. Wymaga to dokładnego oczyszczenia dna morza i okolicznych plaż z zalegających tam od lat niewybuchów.

Apel służb o zachowanie ostrożności nad Bałtykiem

Mimo że cała operacja ma potrwać zaledwie cztery dni, odpowiednie służby stanowczo apelują do wszystkich o bezwzględne przestrzeganie wprowadzonych zasad. Usuwanie min z dna morskiego to bardzo skomplikowany proces, dlatego konieczne jest wyznaczenie szerokich stref ochronnych nie tylko na morzu, ale również na brzegu.

Turyści planujący w tym okresie wizytę w Świnoujściu lub pobliskich miejscowościach powinni regularnie sprawdzać doniesienia od służb i organizatorów akcji. Istnieje możliwość, że obszar obowiązywania zakazów będzie na bieżąco korygowany, w zależności od postępów w neutralizacji min.

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