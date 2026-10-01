Tragiczne odkrycie nad Bałtykiem. Z wody wyłowiono ciało mężczyzny

Tragiczny poranek w Rewalu. Ciało w morzu

Odkrycia dokonano w środę rano w nadmorskim Rewalu na Pomorzu Zachodnim. Według doniesień radia RMF FM, z Morza Bałtyckiego wyłowiono zwłoki mężczyzny. Służby od razu rozpoczęły działania zmierzające do zidentyfikowania denata i wyjaśnienia przyczyn tragedii.

Jak podaje lokalny serwis SuperPortal24.pl, ciało znajdowało się w odległości około 100 metrów od linii brzegowej. Do akcji ratunkowej zaangażowano jednostki straży pożarnej oraz policję.

Na plaży znaleziono rzeczy osobiste

Niedaleko miejsca, gdzie wydobyto zwłoki, natrafiono na porzucone przedmioty, które najprawdopodobniej są własnością zmarłego, określanego na około 30 lat. Lokalny portal SuperPortal24.pl informuje, że na piasku leżały rzeczy osobiste, takie jak telefon komórkowy, obuwie oraz odzież, które mogą stanowić klucz do rozwiązania tej zagadki.

Prokuratura bada śmierć w Bałtyku

Czynności na miejscu tragedii nadzorował prokurator, a całe dochodzenie toczy się pod ścisłym nadzorem prokuratury. Śledczy weryfikują teraz, czy znalezione na brzegu przedmioty faktycznie należą do ofiary wyłowionej z morza. Ich głównym celem jest odtworzenie ostatnich chwil życia mężczyzny i ustalenie dokładnych okoliczności jego zgonu.

Znasz zasady pierwszej pomocy? Pytanie 1 z 10 Obowiązek udzielenia pomocy ofiarom wypadku dotyczy: wszystkich, ponieważ zawsze można wykonać część zadań ratunkowych tylko osób, które mają przygotowanie medyczne wszystkich, ale za popełnione błędy zawsze grozi odpowiedzialność karna Następne pytanie