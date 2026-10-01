Niecodzienne odkrycie w kamienicy w Szczecinie. Pod grubą warstwą farby kryła się tajemnicza "flecistka"

Odkrycie polichromii w kamienicy w Szczecinie

O całej sytuacji powiadomił w mediach społecznościowych Michał Dębowski, Miejski Konserwator Zabytków. Oświadczył wprost, że w Szczecinie mamy do czynienia z kolejną konserwatorską rewelacją.

Jak wynika z doniesień konserwatora, pod usuniętymi powłokami malarskimi ukazała się niezwykle intrygująca postać.

„Spod warstw przemalowań swoją zjawiskową urodę właśnie ujawniła niezwykła postać – zwiewna kobieta, w sukni i uczesaniu stylizowanymi à l’antique, grająca na aulosie, starożytnym instrumencie przypominającym flet”

– opisał znalezisko Michał Dębowski.

Niesamowite malowidło zostało pieczołowicie odsłonięte przez fachowców z firmy IN SITU podczas robót prowadzonych w kamienicy przy ul. Juliusza Słowackiego 11.

Secesyjne polichromie na klatce schodowej

Prace renowacyjne przyniosły znacznie więcej niespodzianek niż tylko wizerunek tajemniczej flecistki. Michał Dębowski przekazał również, że na sufitach i podniebiach schodowych podestów odnaleziono dekoracyjne panneau, wkomponowane w liczne roślinne ornamenty.

Wśród pieczołowicie odzyskanych motywów można dostrzec maki, szyszki, liście, kłosy zbóż oraz owoce kasztanowca. Wszystko to sprawia, że już niedługo lokatorzy i goście tej nieruchomości będą mogli podziwiać pełny historyczny wygląd zrewitalizowanego wnętrza.

Renowacja kamienicy przy Słowackiego w Szczecinie

Prowadzone w obiekcie prace otrzymały finansowe wsparcie ze strony Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków. W najbliższym czasie planowane są kolejne działania, które obejmą głównie retusz oraz uzupełnienie brakujących fragmentów odnalezionych malowideł.

Michał Dębowski zaznaczył bardzo wyraźnie, że ten spektakularny sukces nie miałby racji bytu bez determinacji samych mieszkańców.

„Dzięki zaangażowaniu Wspólnoty Mieszkaniowej oraz pracy konserwatorów zyskaliśmy unikatowy w skali naszego miasta, niemal kompletny wystrój malarski w stylistyce secesyjnej”

– podsumował te działania miejski konserwator zabytków.

Zabytkowe kamienice i historyczne malowidła w Szczecinie

Odsłanianie dawnych polichromii nie jest zjawiskiem całkowicie nowym w stolicy województwa zachodniopomorskiego. Podobne, historyczne malowidła ścienne zdobią już chociażby przedwojenne budynki przy al. Piłsudskiego. Mimo to odkrycie przy ul. Słowackiego wyróżnia się swoim niespotykanym rozmachem. W opinii ekspertów, udało się tam uratować niemal całościowy, secesyjny wystrój klatki schodowej, co stanowi niezwykłą rzadkość na mapie całego miasta.

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