Studencki Szczecin wita rok akademicki!

Już 1 października o godzinie 21:00 szczecińska Hala Odra stanie się centrum najlepszej zabawy w mieście. Oficjalna impreza inaugurująca to idealny moment, aby z przytupem rozpocząć kolejny etap edukacji i poczuć prawdziwy klimat tutejszego życia studenckiego.

Wydarzenie skierowane jest do całej społeczności akademickiej. Na parkiecie spotkają się zarówno pierwszoroczniacy, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z uniwersytetem, jak i starsi studenci mający już za sobą lata doświadczeń. Na uczestników czeka noc pełna wrażeń: doskonała oprawa muzyczna, mnóstwo energii, okazje do zawarcia nowych znajomości oraz flagowy punkt programu - kultowe silent disco, które pozwoli bawić się w indywidualnym rytmie.

Dla wszystkich żaków wstęp na wydarzenie jest całkowicie darmowy - warunkiem bezpłatnego wejścia jest jedynie okazanie ważnej legitymacji studenckiej lub innego dokumentu potwierdzającego status studenta. Nie może Was tam zabraknąć!