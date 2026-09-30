Wielki finał motoryzacyjnego roku. Klasyczny Szczecin żegna sezon na Łasztowni!

Impreza od lat udowadnia, że wspólna pasja potrafi połączyć pokolenia - zarówno dumnych właścicieli zabytkowych maszyn, jak i tych, którzy po prostu podziwiają piękno dawnej inżynierii. Na odwiedzających czekać będą setki wyjątkowych aut i motocykli, w tym unikatowe i kolekcjonerskie modele, których na co dzień próżno szukać na ulicach miast.

Na miejscu podziwiać będziemy ponad 300 retro - pojazdów!

Poza imponującą wystawą pojazdów, przestrzeń Łasztowni wypełni strefa ciekawa wystawców, zróżnicowana oferta gastronomiczna z dobrym jedzeniem oraz – jak zawsze – niepowtarzalna, pełna pozytywnej energii atmosfera.

Wydarzenie ma charakter otwarty i jest skierowane do całych rodzin. Udział w nim jest doskonałą okazją, by spędzić niedzielne popołudnie w otoczeniu motoryzacyjnych perełek z historią. Co ważne dla odwiedzających, wstęp na teren imprezy jest całkowicie darmowy. Nie przegapcie szansy, by stać się częścią tego wyjątkowego święta!