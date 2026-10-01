Tłumy studentów na ulicach Szczecina. "Spacerek na uniwerek" w rytmie samby

Rozpoczęcie roku akademickiego 2026/2027 w Szczecinie

W samo południe uczestnicy wydarzenia spotkali się na Placu Adamowicza. Chwilę później tłum wyposażony w przeróżne transparenty oraz sztandary poszczególnych placówek, wyruszył z uśmiechem w stronę Parku Kasprowicza. To właśnie tam, na scenie Teatru Letniego im. Heleny Majdaniec, odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2026/2027.

W roztańczonym pochodzie maszerowali wspólnie rektorzy, pracownicy naukowi oraz liczna młodzież reprezentująca miejscowe szkoły wyższe. Na trasie nie zabrakło osób związanych z Politechniką Morską, a także reprezentantów Uniwersytetu Szczecińskiego i Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Swoją obecność mocno zaznaczyli również studenci z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego oraz wielu innych ośrodków działających na terenie stolicy Pomorza Zachodniego.

Tysiące uczestników Spacerku na uniwerek

Według szacunków w tegorocznym pochodzie wzięło udział nawet kilka tysięcy osób. Organizatorzy inicjatywy jasno wskazują, że z każdą kolejną edycją inicjatywa przyciąga coraz więcej młodych ludzi, stając się tym samym flagowym symbolem startu nauki w całym regionie.

Głównym założeniem tego miejskiego marszu pozostaje nie tylko zacieśnianie więzi między wydziałami, ale również mocne zaakcentowanie faktu, że Szczecin to potężny ośrodek edukacyjny. Taka forma świętowania udowadnia ponadto, że poszczególne uczelnie potrafią doskonale współpracować, wspólnie celebrując wejście w nowy okres wytężonej pracy naukowej.

Samba na ulicach Szczecina z Bloco Pomerania

Wędrującemu tłumowi nieustannie towarzyszyły bardzo żywiołowe dźwięki brazylijskiej samby. O doskonałe nagłośnienie oraz odpowiednią dawkę energii zadbała miejscowa formacja Bloco Pomerania, dzięki której całe zgromadzenie zyskało niezwykle radosny, wręcz karnawałowy klimat. Potężne uderzenia w instrumenty perkusyjne natychmiast przyciągały wzrok spacerujących mieszkańców, a biorący udział w przemarszu mogli poczuć się jak na prawdziwym festiwalu.

Premiera hymnu studentów "Ku gwiazdom"

Otwarcie najnowszego sezonu edukacyjnego wyróżniało się również specjalnymi punktami o charakterze artystycznym. Zgromadzeni w Teatrze Letnim byli świadkami pierwszego publicznego wykonania utworu, który od teraz funkcjonuje jako Hymn Szczecińskich Studentów pod tytułem „Ku gwiazdom”.

Dzieło to zostało napisane specjalnie z myślą o tym wydarzeniu przez Piotra Gryskę, na co dzień będącego wykładowcą w Akademii Sztuki w Szczecinie. Muzyczna premiera nowej pieśni stanowiła jeden z absolutnie najważniejszych momentów harmonogramu, nadając spotkaniu bardzo podniosły ton.

Zorganizowanie piątej z kolei odsłony barwnego pochodu udowadnia ponad wszelką wątpliwość, że wspólne wejście w nowy ro akademicki to znakomicie przyjęta tradycja w stolicy Pomorza Zachodniego, skutecznie promująca integrację kadry z żakami.

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