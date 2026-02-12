Wznowienie ruchu na ulicy Nabrzeże Wieleckie!

W godzinach nocnych z piątku 13 lutego na sobotę 14 lutego na ulicy Nabrzeże Wieleckie (na jezdni prowadzącej od Mostu Długiego w kierunku ulicy Firlika) zostanie przywrócona możliwość przejazdu. Z uwagi na prace porządkowe do ruchu zostanie udostępniony lewy pas jezdni.

O inwestycji

Zadanie obejmuje remont obiektów inżynieryjnych (estakad, mostów oraz łącznicy) zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 115 w Szczecinie (Trasa Zamkowa, nitka wyjazdowa) wraz z dojazdami do obiektów. Prace obejmować będą m.in. na naprawie powierzchni betonowych, uzupełnieniu ubytków, wyrównaniu powierzchni oraz wykonaniu nowych powłok malarskich i izolacyjnych. Wymienione zostanie ponadto wyposażenie tj. m.in. balustrady, nawierzchnie, urządzenia dylatacyjne, bariery ochronne, elementy odwodnienia. Przebudowane zostanie również oświetlenie uliczne wraz z przyłączami kablowymi.

Koszt prac to ponad 84,8 mln zł brutto.