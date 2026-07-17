Wystawiali na potęgę "lewe" zwolnienia. "Gabinet L4" pod lupą śledczych

Gabinet pod lupą policji

Prywatny gabinet lekarski w Szczecinie namierzyli funkcjonariusze Wydziału do spraw Walki z Korupcją. Śledztwo prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Szczecin‑Śródmieście wykazało, że od 1 lipca 2022 r. do lutego 2024 r. lekarz i jego asystent mieli wspólnie prowadzić proceder wystawiania nieuprawnionych zwolnień.

– Mężczyźni od 1 lipca 2022 r. do lutego 2024 r. wspólnie i w porozumieniu prowadzili proceder polegający na nieuprawnionym wystawianiu zwolnień lekarskich – przekazała PAP st. sierż. Agnieszka Kowalska z biura prasowego KWP w Szczecinie.

Zwolnienia nawet podczas wakacji lekarza

Według ustaleń śledczych 71‑letni lekarz zatrudnił 43‑latka, aby gabinet działał także podczas jego nieobecności. Nawet gdy medyk przebywał na urlopie, zwolnienia były wystawiane w elektronicznym systemie, a od pacjentów pobierano opłaty. Policja nie ujawnia, ile kosztowało „załatwienie” takiego L4.

Asystent bez uprawnień badał pacjentów

W komunikacie KWP podkreślono, że przesłuchano 225 osób, z których 145 miało uzyskać zwolnienia niezgodnie z prawem. Najbardziej szokujący jest fakt, że asystent nie posiadał żadnych uprawnień medycznych, a mimo to samodzielnie przeprowadzał wywiady i oceniał stan zdrowia pacjentów.

– Na podstawie tych czynności miał kwalifikować pacjentów do otrzymania zwolnień lekarskich, które następnie były wystawiane z wykorzystaniem danych lekarza – podsumowała st. sierż. Kowalska.

Grozi im do 8 lat więzienia

Obaj mężczyźni zostali oskarżeni o oszustwo z art. 286 Kodeksu karnego, za które grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Akt oskarżenia trafił już do sądu w Szczecinie.

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