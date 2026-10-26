Syreny zawyją w Szczecinie. Głośny alarm zaniepokoi mieszkańców

Alarm w Browarze Bosman. Ćwiczenia na szczecińskich Pomorzanach

Zaplanowane na poniedziałek, 26 października 2026 roku, działania w szczecińskim Browarze Bosman to rutynowe manewry pożarowo-ratownicze. Strażacy i personel zakładu przetestują w praktyce aktualne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa oraz sprawną ewakuację budynków na wypadek pożaru.

Integralną częścią tych testów będzie uruchomienie infrastruktury ostrzegawczej. Z głośników popłyną specjalne komunikaty głosowe, a przestrzeń przetnie krótki sygnał dźwiękowy. Te ostrzeżenia najdobitniej usłyszą osoby mieszkające na osiedlu Pomorzany, które graniczy z zakładem piwowarskim.

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Przedstawiciele szczecińskiego magistratu uspokajają zaniepokojonych mieszkańców. Urzędnicy zapewniają, że wycie syren stanowi wyłącznie element zaplanowanego szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej i absolutnie nie zwiastuje realnego niebezpieczeństwa.

Obywatele przebywający w okolicy nie są zobligowani do żadnej reakcji. Nie trzeba włączać procedur ewakuacyjnych ani stosować się do wytycznych przewidzianych dla sytuacji kryzysowych, bo wszelkie generowane hałasy wiążą się tylko i wyłącznie z zaplanowanymi manewrami.

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Urzędnicy miejscy po raz kolejny przypominają, aby nie wpadać w panikę po usłyszeniu głośnych ostrzeżeń. Ten krótki alarm i płynące z megafonów słowa nie oznaczają bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia mieszkańców przyległych ulic.

Poniedziałkowe manewry to doskonała okazja do weryfikacji sprzętu i ludzi. Służby ratunkowe oraz pracownicy szczecińskiego Browaru Bosman przetestują w ten sposób swoje przygotowanie do likwidacji prawdziwych awarii i sprawdzą efektywność procedur ochronnych.

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