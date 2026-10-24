Szczecin po raz kolejny utonął w różu. Mieszkańcy przemaszerowali dla zdrowia

Tradycja w ważnym celu

Od wielu lat Marsz Różowej Wstążki stanowi stały punkt w harmonogramie szczecińskich inicjatyw społecznych. Jego głównym założeniem jest przypominanie o kluczowej roli profilaktyki onkologicznej oraz nakłanianie kobiet do systematycznego wykonywania badań i samobadania piersi.

– To już „nasty” Marsz Różowej Wstążki w Szczecinie. Zapraszamy do profilaktyki, budujemy świadomość samobadania i regularnych profilaktycznych badań. Mówimy o tym głośno, że jak coś się dzieje, trzeba się badać, trzeba działać i nie jesteś z tym sama, nie jesteś z tym sam – mówi Joanna Sawicka-Budziak, prezeska Fundacji MOŻESZ, organizatorka wydarzenia.

W pochodzie wzięli udział zarówno całkowicie zdrowi mieszkańcy, jak i kobiety będące w trakcie terapii, szczecińskie Amazonki oraz ich rodziny, a także pracownicy sektora ochrony zdrowia. Organizatorzy zaznaczali, że celem spotkania jest nie tylko edukacja zdrowotna, ale także zamanifestowanie ogromnego wsparcia dla pacjentek onkologicznych.

Różowe akcenty i jedność we wspólnym komunikacie

Tradycyjnie podczas wydarzenia dominował jaskrawy kolor różowy. Zgromadzeni włożyli różowe swetry, kurtki, nakrycia głowy i przygotowali kreatywne stylizacje, aby zaakcentować cel marszu i udowodnić, że o zapobieganiu nowotworom można dyskutować w sposób otwarty i bez wzbudzania niepotrzebnego lęku. Marsz stał się także świetną przestrzenią do wymiany spostrzeżeń i rozmów na temat zdrowia.

Zakończenie akcji w gmachu Filharmonii

Uczestnicy pochodu zakończyli swoją trasę w budynku Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza. Na miejscu przygotowano specjalne stanowiska, gdzie eksperci i członkowie stowarzyszeń prozdrowotnych udzielali porad oraz rozdawali materiały instruktażowe dotyczące samobadania i wczesnej diagnostyki nowotworów. Można było tam również zdobyć wiedzę o codziennych nawykach obniżających ryzyko zachorowania.

Darmowe badania dla uczestniczek wydarzenia

Istotnym punktem tegorocznego wydarzenia były darmowe przesiewowe badania USG piersi, organizowane w ramach programu „MOŻESZ reagować wcześniej. Profilaktyka, która zwiększa szanse”, wspieranego przez szczeciński magistrat. Inicjatorzy akcji wielokrotnie przypominali, że szybkie zdiagnozowanie niepokojących zmian daje największe szanse na całkowite wyleczenie. Szczeciński marsz udowodnił, że kwestie profilaktyki onkologicznej są dla mieszkańców niezwykle istotne, a takie inicjatywy skutecznie motywują do dbania o zdrowie.

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