Wszyscy liczyli na powrót normalności. Wiadomo, co będzie dalej na granicy z Niemcami

Decyzja MSWiA w sprawie granicy z Niemcami i Litwą

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oficjalnie ogłosiło wydłużenie tymczasowych kontroli na przejściach z Niemcami i Litwą. Obostrzenia te będą obowiązywać przez kolejne pół roku od 2 października 2026 roku aż do 30 marca 2027 roku. Przedstawiciele rządu uzasadniają ten krok nieustającym zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa, które wynika z nieprzerwanego funkcjonowania szlaku migracyjnego prowadzącego przez terytorium Białorusi oraz państw bałtyckich.

Statystyki pokazują bezprecedensową skalę działań od momentu przywrócenia nadzoru w dniu 7 lipca 2025 roku. W tym relatywnie krótkim czasie polskie służby wylegitymowały łącznie przeszło 4,3 miliona podróżnych oraz zweryfikowały 2,2 miliona różnego rodzaju aut. Wśród sprawdzanych osób największą grupę stanowili obywatele naszego kraju, a w dalszej kolejności sprawdzano dokumenty Niemców, Litwinów, Ukraińców oraz Estończyków.

Rządowe dane wskazują ponadto na wydanie decyzji o odmowie wjazdu dla blisko 2,3 tysiąca cudzoziemców próbujących przekroczyć granicę państwową. Jednocześnie w ramach procedur readmisji zawrócono ponad 1,3 tysiąca osób, natomiast 130 podróżnych zatrzymano pod zarzutem pomocnictwa w nielegalnym przemycie ludzi. Krajowy resort dopuszcza możliwość wcześniejszego zniesienia rygorów wyłącznie pod warunkiem, że kryzysowa sytuacja migracyjna „ulegnie wyraźnej poprawie”.

Niemcy zawieszają strefę Schengen. Nowe dane policji federalnej

Wszelkie złudzenia o szybkim powrocie do normalności przekreślają również najnowsze doniesienia napływające ze stolicy Niemiec. Tamtejsze środki masowego przekazu jednoznacznie donoszą, że Niemcy decydują się na wstrzymanie zasad swobodnego przemieszczania aż do marca 2027 roku, co zwiastuje długie miesiące irytujących utrudnień na polsko-niemieckich przejściach granicznych.

Według raportów niemieckiej policji federalnej sierpień przyniósł 3587 prób przedostania się na terytorium kraju bez stosownych dokumentów. Jest to spadek o 14 procent względem lipca i aż o 39 procent w ujęciu rocznym, co w praktyce stanowi najniższy wskaźnik od przeszło pięciu lat. Biorąc pod uwagę wszystkie granice Niemiec od stycznia do sierpnia 2026 roku zarejestrowano ponad 32 tysiące nielegalnych incydentów, co z kolei oznacza odczuwalną redukcję o jedną czwartą w porównaniu z analogicznym okresem w 2025 roku.

Funkcjonariusze zza naszej zachodniej granicy nie wpuścili łącznie 43 438 osób, a ponad dwa tysiące podróżujących trafiło prosto do aresztu w związku z obowiązującym ich zakazem ponownego wjazdu. Dziennikarze opiniotwórczej gazety „Welt” zwracają jednak uwagę na wysoce istotny szczegół w tych statystykach, gdyż oficjalne zestawienia pomijają cudzoziemców, którzy skutecznie pokonali zieloną granicę lub wykorzystali do tego mało znane drogi lokalne.

Trudna sytuacja na przejściach. Kierowcy i pracownicy tracą cierpliwość

Ustalenia władz obu krajów to absolutnie fatalna wiadomość dla Polaków codziennie dojeżdżających do pracy zagranicą, lokalnych przedsiębiorców, a także firm transportowych operujących w regionach przygranicznych. Zmotoryzowani muszą na co dzień radzić sobie z powolnym ruchem i długimi kolejkami, a największe paraliże komunikacyjne występują w godzinach porannych i popołudniowych oraz na mniejszych punktach przeprawowych.

Wielu uczestników ruchu drogowego łudziło się, że zbliżająca się jesień przyniesie ulgę oraz przywrócenie w pełni płynnego przejazdu. Rzeczywistość okazała się jednak niezwykle brutalna dla wszystkich podróżujących, ponieważ stacjonujące na obu rubieżach formacje mundurowe nie planują rezygnować ze swoich dotychczasowych posterunków i utrzymują rygorystyczny nadzór nad przejeżdżającymi pojazdami.

Przyszłość podróżowania. Kiedy znikną obostrzenia?

Polski rząd zostawia sobie otwartą furtkę do przedwczesnej likwidacji posterunków na przejściach, uwarunkowaną jednak zdecydowanym zahamowaniem napływu nielegalnych migrantów. Władze z Berlina przyjmują zgoła odmienną strategię i twardo zapowiadają utrzymanie zaostrzonych środków ostrożności przez kolejne lata, a perspektywa powrotu do całkowicie swobodnego przemieszczania się wydaje się w tym momencie wyjątkowo odległa.

Sonda Czy kontrole na granicy z Niemcami powinny być zniesione? Tak! One tylko utrudniają normalne funkcjonowanie Nie! Trzeba pilnować granic przed uchodźcami Jest mi to zupełnie obojętne